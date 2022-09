Αθλητικά

Eurobasket – Σλοβενία: Νοκ άουτ ο Ζόραν Ντράγκιτς

Οι πρωταθλητές Ευρώπης θα υποχρεωθούν να αγωνιστούν για να διατηρήσουν τα κεκτημένα τους χωρίς έναν από τους πολυτιμότερους παίκτες τους.

Χωρίς τον Ζόραν Ντράγκιτς θα πορευθεί η εθνική Σλοβενίας στη συνέχεια του Ευρωμπάσκετ, καθώς ο 33χρονος φόργουορντ τέθηκε εκτός διοργάνωσης, λόγω του τραυματισμού που υπέστη στον μηρό, στο α΄ μέρος του αγώνα με το Βέλγιο για τη φάση των «16».

Ο διεθνής άσος υποβλήθηκε σε εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν ότι έχει υποστεί μερική ρήξη στον τετρακέφαλο, με αποτέλεσμα να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για ένα διάστημα που προσδιορίζεται σε 6-8 εβδομάδες.

Η -πρωταθλήτρια Ευρώπης- Σλοβενία αντιμετωπίζει την Τετάρτη (14/9, 21:30) την Πολωνία, στο τελευταίο παιχνίδι για την προημιτελική φάση του Ευρωμπάσκετ, με την ομάδα του Αλεκσάντερ Σέκουλιτς να προετοιμάζεται για τη σημαντική αυτή αναμέτρηση με 11 παίκτες.

