“Παγιδευμένοι”: ειδική προβολή για το πρώτο διπλό επεισόδιο (εικόνες)

Λίγες ημέρες πριν από την επίσημη πρεμιέρα στις οθόνες μας, από την συχνότητα του ΑΝΤ1, προβλήθηκε το πρώτο διπλό επεισόδιο, παρουσία και των συντελεστών της δραματικής σειράς.

Λίγο πριν οι τηλεθεατές «παγιδευτούν» στη δυνατή ιστορία της νέας δραματικής σειράς του ΑΝΤ1 «Παγιδευμένοι», εκπρόσωποι των Media είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν, σε Α’ προβολή, το πρώτο διπλό επεισόδιο, παρουσία του καστ και των συντελεστών στο ΙΔΡΥΜΑ ΒΑΣΙΛΗ & ΕΛΙΖΑΣ ΓΟΥΛΑΝΔΡΗ, στο Παγκράτι.

Η σειρά «Παγιδευμένοι» κάνει πρεμιέρα τη Δευτέρα 19 Σεπτεμβρίου και κάθε Δευτέρα έως και Τετάρτη, στις 22:00 θα μας καθηλώνει με την καταιγιστική πλοκή και τις συνεχείς ανατροπές της.

Η ΙΣΤΟΡΙΑ

Ένα νεαρό κορίτσι δολοφονείται. Μία δικηγόρος και ένας Εισαγγελέας συναντιούνται και αναγκάζονται να συνεργαστούν για να βρουν τον πραγματικό ένοχο. Έχουν, όμως, εντελώς διαφορετική φιλοσοφία ζωής. Για τον Δημήτρη, ο Νόμος και η Δικαιοσύνη είναι το ίδιο. Για την Άννα, άλλο ο Νόμος και άλλο η Δικαιοσύνη. Παγιδευμένοι σ’ έναν λαβύρινθο μυστικών, ψάχνουν να βρουν διέξοδο. Μέσα από μια δαιδαλώδη διαδρομή συναισθημάτων, αναζητούν την αλήθεια. Κανείς τους, όμως, δε θα μπορέσει να ξεχωρίσει την πραγματικότητα από την οφθαλμαπάτη.

Ποιοι είναι οι πραγματικοί δράστες και ποιοι οι ηθικοί αυτουργοί; Η πορεία προς την εξιχνίαση του εγκλήματος θα τους φέρει πιο κοντά, αλλά θα κλυδωνίσει και τις σχέσεις των προσώπων που είναι γύρω τους. Γιατί κανείς δεν είναι αθώος… Γιατί τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται… Γιατί η αλήθεια έχει πολλά πρόσωπα και κρύβει μέσα της πολλή οδύνη…

H σειρά «Παγιδευμένοι» βασίζεται στο format «YARGI» των Kerem Catay (creator) και Sema Ergenekon (original screenplay), παραγωγής Ay Yapim. Διανέμεται από την Madd.

ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους ο Μιχάλης Λεβεντογιάννης (Δημήτρης Μαρκέτος) και η Μάρθα Λαμπίρη – Φεντόρουφ (Άννα Ροδίτη).

Πρωταγωνιστούν: Κίμωνας Κουρής, Πέτρος Λαγούτης, Δημήτρης Ξανθόπουλος, Στάθης Σταμουλακάτος, Σταύρος Τσουμάνης, Βασίλης Τριανταφύλλου, Σόλωνας Τσούνης, Μαριλένα Ράδου, Ναταλία Πελέκα, Άννα Καλαϊτζίδου, Σοφία Μανωλάκου, Άννα Πορφύρη, Αθηνά Ροδίτου, , Νίκος Ιωαννίδης, Βίκτωρας Πέτσας, Μαρία Μαραγκού, Δημήτρης Πίτσος, Αλίκη Κακολύρη, Παύλος Πιέρρος, Γεωργία Ματσούκα, Αλεξάνδρα Ούστα, Εβελίνα Γουρνά, Αστέρης Κρικώνης, Αλεξάνδρα Στεργίου, Βασίλης Αφεντούλης, Ανδρομάχη Δαυλού, Γιάννης Ζωγράφος, Φώτης Πετρίδης, Κωστής Ραμπαβίλας, Δήμητρα Καρακωνσταντή, Μάνος Γερονυμάκης.

Στον ρόλο του Σπύρου Μαρκέτου ο Παύλος Ορκόπουλος

Στον ρόλο του Γεράσιμου Μαρκέτου ο Στέφανος Κυριακίδης

Στον ρόλο της Ειρήνης Ροδίτη η Ντίνα Μιχαηλίδου

Στον ρόλο της Χρύσας Ροδίτη η Σοφία Φαραζή

Στον ρόλο της Υβόννης Χατζή η Ταμίλλα Κουλίεβα





ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑ: Βίκυ Μανώλη

ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕΝΑΡΙΟΥ: Σωτηρία Ψευτούδη

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: PEDIO PRODUCTIONS

