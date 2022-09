Πολιτική

Θεοδωρικάκος: 1500 άτομα χθες δεν πέρασαν από τον Έβρο - Οργανωμένο σχέδιο της Τουρκίας

Για «οργανωμένο σχέδιο» της Τουρκίας κάνει λόγο ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κάνοντας λόγο για αποτροπή 1500 μεταναστών από το να περάσουν από το Έβρο.

Την παράνομη είσοδο 1.500 παράτυπων μεταναστών απέτρεψαν οι ελληνικές δυνάμεις μόνο χτες στον Έβρο, δήλωσε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Τάκης Θεοδωρικάκος μιλώντας το πρωί στην εκπομπή του ΣΚΑΪ , όπου έκανε λόγο για οργανωμένο σχέδιο της Τουρκίας και τόνισε ότι η Ελληνική Αστυνομία είναι σε απόλυτη ετοιμότητα, σε πλήρη συντονισμό με τις Ένοπλες Δυνάμεις και τους πολίτες του Έβρου, υλοποιώντας το επιχειρησιακό Σχέδιο «Ακρίτας».

«Είναι ξεκάθαρο ότι υπάρχει οργανωμένο σχέδιο από την πλευρά της Τουρκίας. Σε πλείστες περιπτώσεις τους φέρνουν οχήματα της τουρκικής στρατοχωροφυλακής στα σύνορά μας. Επί του παρόντος η απειλή αυτή και το σχέδιο αυτό, δεν έχει πάρει τη μορφή του Φεβρουαρίου και του Μαρτίου του 2020, αλλά παρακολουθούμε στενά την κατάσταση για να μην επιτρέψουμε να υπάρξει το παραμικρό», σημείωσε ο Υπουργός.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε ακόμα στην συνάντηση που είχε με τον Βούλγαρο ομόλογό του στην Αλεξανδρούπολη και τόνισε ότι συμφώνησαν στην δημιουργία κοινού μετώπου Ελλάδας- Βουλγαρίας για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού και τόνισε ότι «ο Έβρος δεν είναι απλά γεωγραφικό σύνορο, είναι το σύνορο ανάμεσα σε αυτούς που τηρούν το διεθνές δίκαιο και σέβονται την ανθρώπινη ζωή και σε εκείνους από την άλλη πλευρά που συστηματικά παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο και εργαλειοποιούν δυστυχισμένους ανθρώπους».

Ειδικά για την σχέση της χώρας μας με την Βουλγαρία ο Υπουργός επεσήμανε ότι είναι εξαιρετικά φιλικές και χθες συμφώνησαν ότι είναι ανάγκη να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να ανταποκριθούμε στην κοινή πρόκληση: Την εργαλειοποίηση των μεταναστών.

«Αυτό έχει τεράστια επιχειρησιακή αξία, είπε ο κ. Θεοδωρικάκος και συμπλήρωσε: «Δεν έχει νόημα να περνούν οι παράνομοι μετανάστες από τα τουρκικά στα βουλγαρικά σύνορα και από εκεί να έρχονται στην Ελλάδα ή το αντίστροφο, να περνούν από την Ελλάδα και να πηγαίνουν στη Βουλγαρία. Γι΄αυτό συναποφασίσαμε να οικοδομήσουμε ένα μέτωπο απέναντι σε αυτήν την υπόθεση. Ο Βούλγαρος ομόλογός μου εντυπωσιάστηκε πάρα πολύ από τον φράχτη και στις συζητήσεις που είχαμε, μου αποκάλυψε ότι και η χώρα του εξετάζει την αναβάθμιση και του δικού της φράχτη. Από την πλευρά μας επιταχύνουμε τις διαδικασίες για τον δικό μας φράχτη και τις επόμενες ημέρες θα γίνουν ολοκληρωμένες ανακοινώσεις».

Ο κ. Θεοδωρικάκος, τέλος, αναφέρθηκε και πάλι στην υπόθεση των 38 μεταναστών στην νησίδα του Έβρου και κάλεσε την αξιωματική αντιπολίτευση «να δείξει σοβαρότητα και υπευθυνότητα».

Χαρακτηριστικά είπε: «Τα σύνορά μας, εκεί που βρίσκονται, δεν περιλαμβάνουν μέσα τη συγκεκριμένη νησίδα, η οποία ήταν στην τουρκική επικράτεια. Θεωρώ ότι όλοι οι Έλληνες ενωμένοι αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις και τις απειλές από την πλευρά της Τουρκίας. Ο κ. Ερντογάν θα πάρει την απάντηση που του πρέπει για τα όσα ισχυρίζεται από τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Ο.Η.Ε».

