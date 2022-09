Πολιτισμός

Παναγία των Παρισίων: Ολοκληρώνονται οι εργασίες αποκατάστασης

Οι εργασίες για την αποκατάσταση του ιστορικού ναού- εμβλήματος των Παρισίων ολοκληρώνονται, τέσσερα χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά.

Τέσσερα χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά (2019) στο καθεδρικό ναό της Παναγίας των Παρισίων οι εργασίες αποκατάστασης ολοκληρώνονται και αναδεικνύουν μία ξεχωριστή εικόνα του ναού. Σύμφωνα με τους Times, το ιστορικό μνημείο είναι «στην καλύτερη του κατάσταση» απαλλαγμένο από «150 χρόνια σκόνης» στους τοίχους.

Πριν ακόμη η πυρκαγιά σβηστεί οι γαλλικές Αρχές έλαβαν το ιλιγγιώδες ποσό των 846 εκατομμυρίων ευρώ από δωρεές. Αποκαλύφθηκε ότι μέχρι στιγμής το έργο έχει κοστίσει συνολικά 700 εκατομμύρια ευρώ.

Σημειωτέον η ανοικοδόμηση του ναού επιβραδύνθηκε λόγω της πανδημίας και της μόλυνσης του χώρου από σκόνη μολύβδου μετά την πυρκαγιά. Η απομάκρυνση «460 τόνων σκόνης μολύβδου» κόστισε 150 εκατ. ευρώ.

Κατά την διάρκεια της ανοικοδόμησης οι υπεύθυνοι του έργου παρατήρησαν την έκταση της βρωμιάς που κάλυπτε το εσωτερικό του. Ο Γάλλος υπουργός Πολιτισμού Jean-Michel Guilment, χαρακτηρίζει «εντυπωσιακό» το να βλέπεις ένα άγαλμα να είναι ξανά λευκό.

Ο επικεφαλής του έργου και στρατιωτικός αξιωματικός Ζαν-Λουί Ζορζελέν (Jean-Louis Georgelin), δήλωσε στους Times ότι όταν ανοίξει «θα τον δείτε όπως δεν τον έχετε ξαναδεί ποτέ».

