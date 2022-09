Life

“The 2Night Show” - Ελίνα Τζένγκο: Τι έκανα όταν πήρα την ελληνική υπηκοότητα (βίντεο)

Το χρυσό κορίτσι του ακοντισμού εξηγεί πόσο δύσκολο ήταν, ενώ γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα από Αλβανούς γονείς, να πάρει την ελληνική υπηκοότητα. Γιατί θέλει να κάνει τη μαμά της «βασίλισσα»; Ποια είναι τα όνειρά της για το μέλλον;

Η Ελίνα Τζένγκο, η πρωταθλήτρια Ευρώπης στο αγώνισμα του ακοντισμού, ήταν καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου «The 2night Show» και μίλησε για το χρυσό μετάλλιο που κέρδισε και τη συγκίνηση που νιώθει για τη στήριξη του κόσμου.

Επίσης, εξήγησε πόσο δύσκολο ήταν, ενώ γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Ελλάδα από Αλβανούς γονείς, να πάρει την ελληνική υπηκοότητα. Γιατί θέλει να κάνει τη μαμά της «βασίλισσα»; Ποια είναι τα όνειρά της για το μέλλον;

Το κορίτσι που μας έκανε περήφανους ως Έλληνες στο Μόναχο, μιλάει με αγάπη και σεβασμό, αποδεικνύοντας πως όταν έχεις πίστη, μπορείς να τα καταφέρεις.

«Είμαστε τρεις αδερφές, λύγισα όταν είδα τη μία μου αδερφή στο αεροδρόμιο. Έλειπε πολλούς μήνες σεζόν και δεν περίμενα να τη δω εκεί», σχολίασε.

«Εκείνη την ώρα που παίζει ο εθνικός ύμνος δεν μπορείς να σκεφτείς τίποτα απλά κλαις», πρόσθεσε για τα συναισθήματά της όταν ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

«Καθόμουν στο δωμάτιο και χτύπησε το τηλέφωνο και μου λέει “Ελίνα ο πρωθυπουργός είμαι τι κάνεις;”», αποκάλυψε για το τηλεφώνημα των συγχαρητηρίων του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει δήλωσε: «Κάνω προπόνηση σε ένα γηπεδάκι ποδοσφαίρου χωρίς ταρτάν. Ρίχνω από το γήπεδο, πάνω από τα σίδερα στο χωράφι. Δεξιά έχει γκρεμό, αριστερά ένα κτίριο. Δεν πίστευαν στο ευρωπαϊκό τις φωτογραφίες που τους έδειχνα».

«Το παράπονο που έχουμε εμείς οι αθλητές είναι ότι περιμένουμε τη στήριξη του κόσμου όχι μόνο στις χαρές μας, αλλά και όταν έχουμε μια κακή χρονιά. Ασχολούμαι 10 χρόνια με τον στίβο, τα τελευταία 5 ρίχνω ακόντιο. Ξεκίνησα στίβο μέσα από τις αδερφές μου γιατί ζήλευα. Ο προπονητής μου πήρε τη μεγάλη μου αδερφή και της είπε να με πάει να δοκιμάσω. Ξεκινάς από όλα τα αγωνίσματα. Μέσα από τις προπονήσεις είδε ο κόουτς ότι μπορώ και μου είπε να δοκιμάσω ακόντιο. Τελικά μου ταίριαξε. Κάνω και γυμναστική εκτός του στίβου, ειδικά βάρη. Ανεβαίνουμε ψηλά γιατί ασχολούμαστε εντατικά και με αγάπη», επισήμανε.

Μέχρι το 2018 δεν είχε την ελληνική υπηκοότητα. «Οι γονείς μου είναι από την Αλβανία κι εγώ έχω γεννηθεί στην Ελλάδα, όπως και η μικρή μου αδελφή. Πήρα την υπηκοότητα πιο γρήγορα, στα 16, λόγω των επιδόσεων μου, αλλιώς θα καθυστερούσα περισσότερο να την πάρω. Για αυτόν το λόγο δεν μπορούσα να πάω να δω τον παππού μου και τη γιαγιά μου, που βρίσκονται στην Αλβανία. Αν πήγαινα, θα είχα θέμα και δεν θα μπορούσα να γυρίσω στην Ελλάδα. Ήταν από τα πρώτα πράγματα που έκανα, όταν πήρα ταυτότητα. Πήγα να τους δω» ανέφερε η Ελίνα Τζένγκο.

«Εν μέρει το καταλαβαίνω που δεν θα αποκτήσουν οι γονείς μου την ελληνική υπηκοότητα αλλά όταν ένα παιδί γεννιέται στην Ελλάδα, πηγαίνει εδώ σχολείο, μαθαίνει τα ήθη κι έθιμα και τις παραδόσεις, είναι πολύ κρίμα. Μας στερούν τα όνειρα».

