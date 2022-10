Life

Heaven - Νικηφόρος: τεράστια επιτυχία το “Πες μου που θα πας”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μεγάλο χιτ του Νικηφόρου έφτασε μέσα σε λίγες ημέρες το 1000000 προβολές.

Μέσα σε λίγες μόλις ημέρες κυκλοφορίας του, άγγιξε τις 1.000.000 προβολές στο youtube.

Ταυτόχρονα βρίσκεται μέσα στην δεκάδα των κορυφαίων τραγουδιών στα περισσότερα ελληνικά ραδιόφωνα. Ο Νικηφόρος μέσα από την Heaven, παρουσιάζει το καινούριο του τραγούδι «Πες μου που θα πας».



Παράλληλα με τις μουσικές επιτυχίες ο Νικηφόρος καταγράφει επιτυχίες και στη νυχτερινή διακέδαση, αφού τη φετινή σεζόν εμφανίζεται κάθε Παρασκευή στο κέντρο VOODO, σε ένα πρόγραμμα που ήδη αποτελεί τον απόλυτο προορισμό διασκέδασης αφού στην πρεμιέρα συγκέντρωσε πάνω από 1300 θεατές.





Έχει χαρακτηριστεί ως ο πιο εκρηκτικός και ανατρεπτικός καλλιτέχνης της γενιάς του με κάθε του τραγούδι και εμφάνιση να σημειώνει επιτυχία.

Ο Νικηφόρος μαζί με τη Heaven δίνουν περισσότερες μουσικές υποσχέσεις για το μέλλον…

Ειδήσεις σήμερα:

“Στούντιο με θέα” - Σταϊκούρας: η ακρίβεια, η ενεργειακή κρίση και η μείωση φόρων

Λαμία: τρελή πορεία αυτοκινήτου σκόρπισε τον πανικό (εικόνες)

Superleague: οι ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις της ημέρας