Ουκρανία: Ο Μακρόν στέλνει στον Ζελένσκι επιπλέον πυραύλους

Ο πρόεδρος της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν εξέφρασε την «βαθιά του ανησυχία» για τα ρωσικά πυραυλικά πλήγματα κατά της Ουκρανίας, διατύπωσε για μία ακόμη φορά την πλήρη υποστήριξή του προς την Ουκρανία κατά την διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας του με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και εξέφρασε την προσήλωση της Γαλλίας στην ενίσχυση της βοήθειας προς το Κίεβο, περιλαμβανομένης της αποστολής στρατιωτικού υλικού, ανακοίνωσε η Προεδρία της Γαλλίας.

Η Ρωσία πραγματοποίησε πυραυλικές επιθέσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία κατά την διάρκεια της ώρα αιχμής του πρωινού πλήττοντας μη στρατιωτικούς στόχους, σκοτώνοντας αμάχους και καταστρέφοντας μη στρατιωτικές υποδομές σε μία κίνηση εκδίκησης του Βλαντίμιρ Πούτιν για την έκρηξη στην γέφυρα του Κερτς, την οποία χαρακτήρισε «τρομοκρατική επίθεση».

«Επαναδιατύπωσε την απόλυτη και πλήρη υποστήριξή του στο πλευρό του προέδρου Ζελένσκι και την δέσμευσης της Γαλλίας για την αύξηση της υποστήριξης προς την Ουκρανία ανταποκρινόμενος στις ανάγκες που έχουν διατυπωθεί από το Κίεβο, περιλαμβανομένης της συνδρομής σε πολεμικό εξοπλισμό», αναφέρεται στην ανακοίνωση του Μεγάρου των Ηλυσίων.

Ο πρόεδρος της Γαλλίας «παραμένει σε στενή επαφή» με τον ουκρανό ομόλογό του, καθώς και με τους «εταίρους του στην Ευρωπαϊκή Ενωση και την G7».

Ο Εμανουέλ Μακρόν επιβεβαίωσε την Παρασκευή ότι η Γαλλία σχεδιάζει την αποστολή επιπλέον έξι συστημάτων πυροβολικού Caesar, βεληνεκούς 40 χιλιομέτρων, εκτός των 18 που έχουν ήδη σταλεί.

Εκτός των 18 Caesar, η Γαλλία έχει προμηθεύσει μέχρι στιγμής αντιαρματικούς και αντιαεροπορικούς πυραύλους, τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού (VAB), καύσιμα, ατομικό εξοπλισμό και περί τα 15 TRF1 (howitzer) των 155 mm.

Εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο αποστολής 20 τεθωρακισμένων οχημάτων Bastion.

