Κυνήγι - Αργεντινή: Βουβάλι σκότωσε κυνηγό που το πυροβόλησε (σκληρές εικόνες)

Νεκρός είναι ο πρόεδρος της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Αργεντινής. Πώς συνέβη η τραγωδία.

Τραγικό τέλος βρήκε ο πρόεδρος της κυνηγετικής ομοσπονδίας της Αργεντινής όταν το βουβάλι που κυνηγούσε το επιτέθηκε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα.

Στο βίντεο που έχει καταγραφεί το τραγικό συμβάν, φαίνεται ο 64χρονος Μάριο Κανάλες να πυροβολεί μαζί με άλλον ένα κυνηγό προς το βουβάλι. Τα πυρά τους, όμως, όχι μόνο δεν κατάφεραν να εξουδετερώσουν το μεγαλόσωμο ζώο αλλά αντίθετα προκάλεσαν την οργισμένη επίθεσή του.

Αποτέλεσμα ήταν ο 64χρονος άνδρας να τραυματιστεί θανάσιμα από το βουβάλι το οποίο τον χτύπησε με τα κέρατά του μέχρι τελικά ένας άλλος κυνηγός από την ομάδα του Κανάλες να το σκοτώσει αφού το πυροβόλησε πέντε φορές.

El Presidente de la Federacion mexicana de caza, Mario Alberto Canales murio realizando lo que mas disfrutaba, asesinar por diversion a otros seres vivos, aprendio que el #Karma llega tarde que temprano y murio al igual que muchas de sus victimas con miedo y gritando de dolor. pic.twitter.com/3DuF5zxomG — FRECDA (@Frecda) October 12, 2022

Σύμφωνα με την εφημερίδα, "Pagina 12", οι φίλοι του Κανάλες τον μετέφεραν βαρύτατα τραυματισμένο σε ένα φορτηγάκι καθώς δεν είχαν σήμα στα κινητά τηλέφωνα προκειμένου να ενημερώσουν τις αρχές για το περιστατικό. Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι ο 64χρονος υπέστη σοκ και κατέληξε πριν να φτάσει στο νοσοκομείο.

Η έκθεση του ιατροδικαστή αποκάλυψε ότι ο Κανάλες υπέστη πολλαπλά κατάγματα στα πλευρά και τον θώρακα καθώς και χτυπήματα στην κοιλιακή χώρα.

Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τους νόμους της Αργεντινής το κυνήγι βουβαλιού είναι παράνομο καθώς τα συγκεκριμένα ζώα είναι προστατευόμενα.

Ο Μάριο Κανάλες, εκτός από πρόεδρος της Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Αργεντινής, ήταν δικηγόρος και πατέρας τριών παιδιών.

