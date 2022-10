Τοπικά Νέα

Φονική κακοκαιρία στην Κρήτη: έρευνες για την αγνοούμενη και τεράστιες καταστροφές (βίντεο)

Συνεχίζονται οι έρευνες για την αγνοούμενη γυναίκα στην Κρήτη.

Ανυπολόγιστες είναι οι ζημιές από τη φονική καταιγίδα που πλήττει την Κρήτη.

Η κακοκαιρία που σαρώνει το νησί, προκάλεσε τραγωδία στην Αγία Πελαγία, όπου ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και η γυναίκα που ήταν μαζί του, παραμένει αγνοούμενη.

Πιο συγκεκριμένα, ένας άνθρωπος παγιδεύτηκε στο αυτοκίνητό του και έχασε τη ζωή του. Η γυναίκα που ήταν μαζί του παραμένει αγνοούμενη. Στη Σητεία αυτοκίνητα κατέληξαν στη θάλασσα και 10 τουρίστες διασώθηκαν στο αρχαιολογικό μουσείο. Στο Ηράκλειο έκλεισε το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης» καθώς πλημμύρισε ακόμα και η πίστα ενώ στα Χανιά, άνθρωποι παραμένουν εγκλωβισμένοι στα σπίτια τους, στον Σταυρό Ακρωτηρίου. Περιουσίες και σπίτια, έχουν δεχθεί μεγάλες καταστροφές.

Με τη συμμετοχή δυτών της 3ης ΕΜΑΚ και του λιμενικού, συνεχίζονται οι αγωνιώδεις προσπάθειες εντοπισμού μίας γυναίκας που αγνοείται στον κόλπο της Αγίας Πελαγίας, αφού παρασύρθηκε από τα ορμητικά νερά, στη διάρκεια της ισχυρής νεροποντής που έπληξε το πρωί το Ηράκλειο. Η γυναίκα φέρεται να επέβαινε στο ίδιο όχημα που επέβαινε και ο άντρας που νωρίτερα εντοπίστηκε νεκρός.

Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης από την Αγία Πελαγία όπου βρίσκεται μίλησε στο ethnos.gr χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως μία βιβλική καταστροφή και ένα ισχυρό μετεωρολογικό φαινόμενο που είχε να καταγραφεί στην Κρήτη για περισσότερο από 100 χρόνια.

Δύτες αναζητούν την αγνοούμενη

«Στην Αγία Πελαγία που βρίσκομαι η κατάσταση είναι τραγική. Η καταστροφή είναι μεγάλη και οι ζημιές τεράστιες αλλά αυτή την ώρα προέχει η προστασία των πολιτών. Δυστυχώς, θρηνούμε την απώλεια ενός συμπολίτη μας και αναζητούμε μία γυναίκα που είναι αγνοούμενη. Είναι δύσκολες οι στιγμές. Επιχειρούν δύτες για τον εντοπισμό της. Μιλώντας με καθηγητές που έχουν συγκεντρώσει μετεωρολογικά στοιχεία σας μεταφέρω ότι μου είπαν: Τέτοια ύψη βροχής και τόσο μεγάλη ένταση δεν είχε δει η Κρήτη τα τελευταία 100 χρόνια. Ακόμα και σε αυτή την κατάσταση οι πολίτες πρέπει να παραμείνουν ψύχραιμοι, να πειθαρχούν στις οδηγίες των Αρχών. Προέχει η προστασία των ανθρώπων και των ζώων».

Σχετικά με την κατάσταση που επικρατεί στην Σητεία είπε: «Θα φύγω σε λίγα λεπτά να πάω στη Σητεία. Μου μεταφέρουν δύσκολες καταστάσεις από εκεί. Μου είπαν πως πλημμύρισε μεγάλο μέρος της πόλης και 50-60 αυτοκίνητα επιπλέουν μέσα στο γήπεδο του μπάσκετ».

Φονική κακοκαιρία στην Κρήτη: Ένας νεκρός και “βιβλική” καταστροφή (εικόνες)