ΑΕΚ - Απόλλων Πάτρας: Άνετη νίκη για την Ένωση

Η ΑΕΚ επιβεβαίωσε την εξαιρετική κατάσταση που βρίσκεται με το δεύτερο συνεχόμενο «δίποντο» εντός των συνόρων.



Την 5η σερί εντός έδρας νίκη της στην Basket League και τρίτη την τρέχουσα σεζόν σε 4 ματς, συμπεριλαμβανομένων και των δύο με Καρσίγιακα και Ρέτζο Εμίλια για το BCL, πέτυχε σήμερα η ΑΕΚ επί του Απόλλωνα Πάτρας στα Άνω Λιόσια, με 83-68, στο ματς που άνοιξε την «αυλαία» της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Α1.

Μετά την άνετη επικράτησή της επί της Καρδίτσας με 79-63, πριν από μία εβδομάδα και πάλι εντός έδρας, η Ένωση επιβεβαίωσε την εξαιρετική κατάσταση που βρίσκεται με το δεύτερο συνεχόμενο «δίποντο» εντός των συνόρων, αυτή την φορά επί του Απόλλωνα Πατρών, ο οποίος μετρά 0/2 στο ξεκίνημα μετά την ήττα της περασμένης Δευτέρας από τον Ολυμπιακό στην αχαϊκή πρωτεύουσα.

Για τους «κιτρινόμαυρους», που είχαν το «πάνω χέρι» στο ματς από το ξεκίνημά του, η σημερινή ήταν η 5η εντός έδρας νίκη κανονικής περιόδου, αφού πριν από αυτήν της πρεμιέρας επί των Θεσσαλών, είχε επιβληθεί την περασμένη σεζόν κατά σειρά επί των Λαυρίου, Ηρακλή και Περιστερίου.

Τα δεκάλεπτα: 21-12, 37-25 (ημ), 55-44, 83-68

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΕΚ (Ηλίας Καντζούρης): Κόνιαρης, Φρέιζερ 11 (3), ΜακΓκρίφ 14 (2), Φιλιππάκος, Γουίλιαμς 9 (2), Πετρόπουλος 3, Ξανθόπουλος 7 (1), Περσίδης, Μάντσεν 5, Παπαδάκης, Μίτσελ 20, Στρέλνιεκς 14 (1)

ΑΠΟΛΛΩΝ ΠΑΤΡΩΝ (Νίκος Βετούλας): Γκρίφιν 9 (3), Ντέιβις 16 (2), Μπόγρης, Καράμπελας 10 (2), Καλχούν 5 (1), Σιλά 8, Χέινς-Τζόουνς 7, Τέιλορ 10 (1), Μαστρογιαννόπουλος 3 (1).

