“The 2Night Show”: Τρίτη με τρεις… μουσάτους καλεσμένους (εικόνες)

Ανδρική υπόθεση η παρέα του Γρηγόρη Αρναούτογλου, που υπόσχεται να μας κρατήσει ξεχωριστή συντροφιά.

Απόψε στις 23:30 στο «The 2Night Show», ο Γρηγόρης Αρναούτογλου τον Κίμωνα Κουρή.

Ο αγαπημένος ηθοποιός που έρχεται στο στούντιο μαζί με τον Μπρούνο, τον πιστό του φίλο – σκύλο, μοιράζεται το ενδιαφέρον ταξίδι της ζωής του και εξηγεί πώς από τη Σχολή Γεωπληροφορικής κατέληξε στο θεατρικό σανίδι.

Ποιο ρόλο έπαιξε στην απόφασή του να γίνει ηθοποιός ο παιδικός του φίλος Απόστολος Τότσικας;

Γιατί φοβόταν την τηλεόραση; Πώς καταφέρνει να τιθασεύει τη διάσπαση προσοχής που τον «συντροφεύει» από μικρό παιδί;

Τέλος, περιγράφει την εμπειρία του ως «Παγιδευμένος» στη σειρά του ΑΝΤ1 και εξηγεί γιατί διασκεδάζει με τα αρνητικά μηνύματα που δέχεται για τον ρόλο του.

Καλεσμένος του Γρηγόρη στο αποψινό «The 2Night Show» είναι και ο διακεκριμένος σχεδιαστής μόδας, Σπύρος Στεφανουδάκης.

Ο Σπύρος μιλάει για τα φτωχικά παιδικά του χρόνια, το όνειρο να γίνει γιατρός, τη σχολή Υπαξιωματικών του Ναυτικού που εγκατέλειψε, τις σπουδές στη Σχολή Ιατρικών Εργαστηρίων, τη «στροφή» στην κομμωτική και την παλιά ραπτομηχανή της μητέρας του που του άνοιξε το δρόμο για τη μόδα.

Ποια συλλογή του αποτέλεσε το «εισιτήριο» για μία επιτυχημένη καριέρα στην Ελλάδα και το εξωτερικό; Ποιοι επώνυμοι έχουν φορέσει τα ρούχα του;

Τέλος, παρουσιάζει την εντυπωσιακή νέα του collection «Black Season» και σχολιάζει το στυλ επώνυμων τηλεοπτικών κυριών.

Ο Θανάσης Πασσάς επιστρέφει, απόψε, στο «The 2Night Show» αυτή τη φορά, όμως, ως καλεσμένος του Γρηγόρη.

Ο ραδιοφωνικός παραγωγός αποκαλύπτει τους λόγους που φέτος αποφάσισε να ξαναφτιάξει την «ταυτότητά» του. Γιατί έφτασε στα πρόθυρα της κατάθλιψης; Έχει βρει τον άνθρωπο της ζωής του; Πώς θα ήθελε να συνεχίσει την επαγγελματική του πορεία;

Ο αγαπημένος Θανάσης θυμάται στιγμές από τη συμμετοχή του στις τηλεοπτικές «Μύγες», τα ρεπορτάζ στο πεζοδρόμιο και εξηγεί τους λόγους που ο κόσμος πλέον αντιδράει όταν βρίσκεται μπροστά σε μία κάμερα.

Τέλος, μιλάει για τη συνεργασία του με το ραδιοφωνικό του ταίρι, την Ελίνα Παπίλα, και αποκαλύπτει τι είδους τηλεοπτική εκπομπή θα ήθελε να παρουσιάσει.

«The 2Night Show»: κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη στις 23:30 & κάθε Πέμπτη στις 24:00

Συντελεστές:

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

Αγλαΐα Λάτσιου Σκηνοθέτης: Σπύρος Λέπουρας

Σπύρος Λέπουρας Αρχισυντάκτρια: Νάνσυ Αντωνίου

Νάνσυ Αντωνίου Παραγωγή: Μαίρη Μουστάκη

#The2NightShow

