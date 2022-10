Υγεία - Περιβάλλον

Πέθανε ξαφνικά 34χρονη: θρήνος και αναπάντητα ερωτήματα

Η γυναίκα βρισκόταν σε ξενοδοχείο με τα παιδιά της όταν ξαφνικά κατέρρευσε και έφυγε από την ζωή.

Θλίψη «σκόρπισε» η είδηση πως πέθανε ξαφνικά η Νικολέτα Κοπάση, μητέρα δύο ανήλικων παιδιών, σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Η δυσάρεστη είδηση έχει βυθίσει στη θλίψη τα Σφακιά αλλά και το Ηράκλειο όπου γεννήθηκε η άτυχη 34χρονη.





Σύμφωνα με πληροφορίες η 34χρονη βρισκόταν στην Αθήνα μαζί με το σύζυγό της και τα παιδιά τους , όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της στο ξενοδοχείο που διέμεναν.





Οι προσπάθειες των γιατρών στο Νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκε δυστυχώς δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα και η άτυχη μητέρα άφησε την τελευταία της πνοή από καρδιακή ανακοπή









πάγωσε την τοπική κοινωνία μόλις άρχισε να γίνεται γνωστή στην πόλη. Η είδηση του θανάτου της 34χρονης

Η Νικολέτα ήταν από το Ηράκλειο και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Κρήτης , στο Ρέθυμνο όπου και γνωρίστηκε με τον μετέπειτα σύζυγό της Γρηγόρη Πολυμίλη και δημιούργησαν μια όμορφη οικογένεια με δύο παιδιά. Δυστυχώς , η μοίρα στάθηκε πολύ σκληρή απέναντί τους και η Νικολέτα χάθηκε ξαφνικά μόλις στα 34 της χρόνια. Πολυάριθμοι φίλοι και άνθρωποι που γνώρισαν την υπερδραστήρια και δημιουργική νέα κατέκλυσαν τα social media με μηνύματα οδύνης για τον θάνατό της. Η Νικολέτα Κοπάση ήταν πολύ αγαπητή και ως δισεγγονή του οικοδεσπότη του φιλέλληνα Μιχαήλ Δέφνερ στην Αράδαινα Σφακίων, ήταν αυτή που αναλάμβανε τον συντονισμό της εκδήλωσης για τον περιηγητή των Σφακίων η οποία διοργανώνεται κάθε χρόνο στα Χανιά.