Κομισιόν για Ρωσία: Η βότκα - δώρο του Πούτιν στον Μπερλουσκόνι παραβιάζει τις κυρώσεις

Τι αναφέρεται σε δήλωση εκπροσώπου της Κομισιόν, σχετικά με το "ευχετήριο μήνυμα" του Ρώσου Προέδρου στον Καβαλιέρε.

Τα 20 μπουκάλια βότκας που εστάλησαν στον Ιταλό Σίλβιο Μπερλουσκόνι ως δώρο γενεθλίων από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν παραβιάζουν τις ευρωπαϊκές κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Μόσχα μετά την εισβολή στην Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο πρώην πρωθυπουργός Μπερλουσκόνι, του οποίου το κόμμα Forza Italia πρόκειται να συμμετάσχει στην νέα κυβέρνηση συνασπισμού της Ιταλίας, προκάλεσε διαμάχες αυτή την εβδομάδα όταν δήλωσε ότι είναι και πάλι σε επαφή με τον Πούτιν και ότι πρόσφατα αντάλλαξε «γλυκές επιστολές», με εκείνον.

"Για τα γενέθλιά μου, μού έστειλε 20 μπουκάλια βότκας και μια πολύ γλυκιά επιστολή", δήλωσε ο Μπερλουσκόνι, που τον περασμένο μήνα έγινε 86 ετών, στους βουλευτές της κάτω βουλής του ιταλικού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το ηχητικό απόσπασμα που έδωσε στη δημοσιότητα το πρακτορείο ειδήσεων LaPresse.

"Το πακέτο κυρώσεων της ΕΕ που συμφωνήθηκε τον Απρίλιο επέκτεινε την απαγόρευση εισαγωγών για ρωσικά προϊόντα προκειμένου να περιλαμβάνονται σε αυτή οινοπνευματώδη ποτά, μεταξύ των οποίων η βότκα", ανέφερε εκπρόσωπος της Κομισιόν σε δήλωση, προσθέτοντας ότι δεν υπάρχει εξαίρεση για δώρα. Ωστόσο, εναπόκειται στα μεμονωμένα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τις κυρώσεις, σύμφωνα με την ίδια πηγή, και δεν ήταν άμεσα σαφές εάν θα ληφθούν μέτρα σε ό,τι αφορά την υπόθεση αυτή από τις ιταλικές αρχές.

Απαντώντας στα σχόλια που φέρεται να έκανε ο Μπερλουσκόνι αναφορικά με τον Πούτιν και τον πόλεμο στην Ουκρανία, η Τζόρτζια Μελόνι, που αναμένεται να είναι η επόμενη πρωθυπουργός της Ιταλίας, δήλωσε χθες ότι η νέα κυβέρνησή της θα είναι υπέρ του ΝΑΤΟ και πλήρως μέρος της Ευρώπης.?

