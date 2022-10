Αθλητικά

Ελληνοτουρκικά: Οι Τούρκοι “έκοψαν” τον Εθνικό Ύμνο στην απονομή Έλληνα αθλητή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τουρκική πρόκληση κατά την ανάκρουση του Εθνικού μας Ύμνου στην επιτυχία Έλληνα αθλητή μέσα στην Αττάλεια.

Συνεχίζουν οι Τούρκοι το ρεσιτάλ προκλητικότητας χωρίς όρια και προσχήματα. Η νέα "παράσταση" στήθηκε στην Αττάλεια, στη διάρκεια της απονομής μεταλλίων στους νικητές του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Χειροπάλης.

Ο Γιώργος Χαραλαμπόπουλος ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου, ενώ τον ακολούθησαν, στη δεύτερη και τρίτη θέση, δυο Τούρκοι αθλητές.

Όταν ολοκληρώθηκαν οι απονομές, ξεκίνησε να παίζει ο ελληνικός Εθνικός Ύμνος προς τιμήν του Έλληνα Πρωταθλητή, ωστόσο οι Τούρκοι, δείχνοντας ασέβεια, για ακόμη μία φορά, τον «έκοψαν» στη μέση.

Ειδήσεις σήμερα:

“The 2Night Show”: ταλαντούχοι καλεσμένοι την Πέμπτη (εικόνες)

Βρετανία: Η Λιζ Τρας ανακοίνωσε την παραίτησή της

Σοϊλού: Η Ελλάδα απ- ώθησε προς το θάνατο 70000 ανθρώπους σε 3 χρόνια