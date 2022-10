Κόσμος

Ιταλία: Ναυάγιο στη Λαμπεντούζα - Αγνοείται νεογέννητο κοριτσάκι (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πλεούμενο με δεκάδες μετανάστες ανετράπη στα ανοικτά της Λαμπεντούζα. Έρευνες για τον εντοπισμό του βρέφους.



Οι άνδρες και οι γυναίκες της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας διέσωσαν σήμερα 70 μετανάστες που επέβαιναν σε πλεούμενο το οποίο ανετράπη, στα ανοικτά της Λαμπεντούζα.





Οι διασωθέντες είχαν φύγει από το Σφαξ της Τυνησίας και η καταγωγή τους είναι από Νιγηρία, Γκάνα, Σιέρα Λεόνε και Μάλι. Ανάμεσά τους, βρίσκονται και οκτώ ανήλικα.





Λίγο μετά την επιχείρηση διάσωσης, ένα ζευγάρι είπε τις ιταλικές αρχές ότι η κόρη του, η οποία γεννήθηκε μόλις πριν λίγες εβδομάδες, κατά την ανατροπή της βάρκας έπεσε στο νερό και δεν κατάφεραν να την σώσουν.





Βρίσκονται σε εξέλιξη έρευνες , με την ελπίδα να μπορέσει, το βρέφος, να εντοπιστεί ζωντανό.