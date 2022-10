Life

“Το Πρωινό” - Σαπουντζάκη: ο Ωνάσης, οι πλαστικές επεμβάσεις και η αδυναμία ση μητέρα της (βίντεο)

Τι αποκάλυψε για τη γνωριμία της με τον Ωνάση και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη αλλά όλα όσα είπε για το σπίτι της που καταστράφηκε στη λαίλαπα του 2018.

Καλεσμένη στην εκπομπή "Το Πρωινό" ήταν το πρωί της 28ης Οκτωβρίου η αγαπημένη ηθοποιός, Ζωζώ Σαπουντζάκη και μίλησε για όλα στο Γιώργο Λιάγκα. Για του έρωτες που τη σημάδεψαν, τις πλαστικές επεμβάσεις που τις χρεώνουν αλλά και τη μεγάλη αδυναμία που είχε στη μητέρα της.

"Το μυστικό της αιώνιας νιότης μου είναι εσωτερικό, το μόνο που βάζω είναι μία καλή κρέμα" είπε και απάντησε σε όλους αυτούς που κατά καιρούς τις χρεώνουν πλαστικές επεμβάσεις πως "δεν έχω κάνει ποτέ ούτε πλαστική ούτε μπότοξ".

Μία γυναίκα που υπήρξε το "όνειρο"¨πολλών ανδρών αποκάλυψε πως " έχω κάνει 3 σχέσεις στη ζωή μου και έχω ερωτευτεί δυνατά 2 φορές, με μεγαλύτερο έρωτα τον τωρινό μου σύντροφο" με τον οποίο, όπως είπε μετρούν 24 χρόνια κοινής ζωής. Όσο για τις φορές που έχει παντρευτεί εξομολογήθηκε πως ήταν 2 οι φορές "ο πρώτος άνδρας ήταν ένας γιατρός και παντρεύτηκα μετά από πίεση της μητέρας μου και λόγω της μεγάλης αδυναμίας που της είχα πάντα, ενώ ο δεύτερος ήταν ένας καταπληκτικός άνθρωπος, με τον οποίο μάλιστα χάσαμε και ένα παιδί".

Το θέατρο, όπως η ίδια ανέφερε, μπήκε από πολύ νωρίς στη ζωή της και μάλιστα τόνισε πως "οι δάσκαλοι ήξεραν ότι δουλεύω στο θέατρο και έλεγαν στα παιδιά να με αφήσουν να μπω στην αίθουσα για μάθημα".

Τα λεφτά που έβγαλε από τη δουλειά της, όπως η ίδια αποκάλυψε "ήταν πάρα πολλά, όμως τα "έφαγα" στα λούσα και στα φορέματα". Πολλά όμως ήταν και τα δώρα που έλαβε στη ζωή της από άνδρες "μου έκαναν πολλά δώρα, μου άρεσαν πολύ τα δώρα" είπε η ηθοποιός.

Δύο από τις πιο σημαντικές γνωριμίες στην πορεία της ήταν αυτή με τον Αλέξανδρο Ωνάση αλλά και τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.

"Ο Ωνάσης είχε έρθει εκεί που τραγουδούσα και μου ζήτησε να βγούμε, ενώ μετά το ραντεβού μας μου έστελνε γράμματα θαυμασμού" η σχέση τους όμως δεν προχώρησε γιατί, όπως είπε "ήταν μικρός, δεν μου άρεσε να κάνω αυτά που κοροϊδεύω".

Όσο για τη φιλία με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη ανέφερε πως "ερχόταν με μεγάλη παρεά να με δει στα κέντρα που χόρευα και τραγουδούσα και έπειτα εγώ στη γιορτή του κάθε χρόνο πήγαινα στο σπίτι του".

Τέλος, μίλησε και για το σπίτι στην Κινέτα που κάηκε ολοσχερώς με την καταστροφική πυρκαγιά του 2018 "κάηκε όλο το σπίτι, μένω σε ένα χώρο που είχε για να ξεκουράζομαι, ενώ σκέφτομαι να το πουλήσω σε έναν άνθρωπο που θα με αφήσει να πηγαίνω" είπε χαρακτηριστικά.

