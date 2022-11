Κοινωνία

Απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές

Ανθρωποκυνηγητό έχει εξαπολύσει η Αστυνομία για τον εντοπισμό και την σύλληψη του κρατούμενου.

Έρευνες για τον εντοπισμό 39χρονου που δραπέτευσε από τις Αγροτικές Φυλακές Κασσάνδρας διεξάγει Αστυνομία.

Όπως έγινε γνωστό, ο 39χρονος υπήκοος Αρμενίας δεν παρουσιάστηκε στην αναφορά χθες το πρωί.

Ήταν «λογοτιμήτης», δηλαδή εξέτιε την ποινή κάτω από ημιελεύθερο καθεστώς κράτησης.

