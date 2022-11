Αθλητικά

Ο Τσιτσιπάς στους “16” του Paris Masters

Ασταμάτητος ο Στέφανος Τσιτσιπάς και στο Παρίσι. Νίκησε τον Μουτέ και προκρίθηκε στους προημιτελικούς του Paris Masters.

Αν και «ζορίστηκε» αρκετά στο δεύτερο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς (νο5 στην παγκόσμια κατάταξη) έδειξε την κλάση του στα κρίσιμα σημεία και στο τάι-μπρέικ κι επικράτησε με 2-0 του Γάλλου, Κορεντίν Μουτέ (νο64), παίρνοντας την πρόκριση στους προημιτελικούς του Paris-Masters.

Τα σετ: 6-3, 7-6(3)

Ο Έλληνας πρωταθλητής ξεκίνησε εντυπωσιακά στο πρώτο σετ. Κράτησε το απόλυτο στο σερβίς του και στο κατάλληλο σημείο (στο 8ο γκέιμ) έκανε το μπρέικ (5-3), τελειώνοντας με άνεση το σετ με «love game» (6-3).

Στο δεύτερο σετ ο Γάλλος, έχοντας θερμή στήριξη απ’ το κοινό έδειξε πολύ πιο ανταγωνιστικό πρόσωπο. Οι δύο τενίστες κράτησαν δίχως την παραμικρή απώλεια, το σερβίς τους (6-6) ως το τάι-μπρέικ, όπου «μίλησε» η ανωτερότητα και η τεχνική του Τσιτσιπά. Αν κι ο Μουτέ ξεκίνησε με 2-0 στο δικό του σερβίς, ο Τσιτσιπάς «απάντησε» με δύο δικούς του πόντους, έκανε το πρώτο μπρέικ και στο φινάλε «έσπασε» άλλα δύο σερβίς του Γάλλου, φτάνοντας στο 7-3.

Στον προημιτελικό, ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει τον νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στον Ισπανό, Πάμπλο Καρένιο Μπούστα και τον Αμερικανό, Τόμι Πολ.

