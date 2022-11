Life

“Παγιδευμένοι”: Τώρα αρχίζουν όλα - Το teaser για το επεισόδιο της Δευτέρας (βίντεο)

Οι «Παγιδευμένοι» έρχονται και αυτή την εβδομάδα με επεισόδια που θα καθηλώσουν…



Μία δολοφονία ενώνει τον δρόμο δύο ανθρώπων, εγκλωβίζοντάς τους σε έναν κυκεώνα συνταρακτικών αποκαλύψεων

Παγιδευμένοι στη δίνη καταλυτικών για τη ζωή τους γεγονότων, αναζητούν την αλήθεια και τη λύτρωση…

Δυνατή πλοκή, συγκλονιστικές εξελίξεις, μεγάλες ανατροπές.

Πριν από μερικές ώρες, ο ΑΝΤ1 κυκλοφόρησε το teaser βίντεο από το νέο επεισόδιο της σειράς που θα προβληθεί την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου, συνοδευόμενο από τη φράση «Τώρα αρχίζουν όλα».

Στο βίντεο φαίνεται ο δολοφόνος της Μυρτώς, ο Άγγελο που υποδύεται ο Βασίλης Τριανταφύλλου, να μπαίνει στη φυλακή. Ο Άγγελος αλλάζει την εμφάνισή του, καθώς του ξυρίζουν το κεφάλι.