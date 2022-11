Αθλητικά

Βόλος: “Τρίποντο” με τον ΠΑΣ Γιάννινα

Επιστροφή στις νίκες για τους γηπεδούχους με την... υπογραφή Οζέγκοβιτς.

Μετά από δύο αγωνιστικές (ήττα και ισοπαλία) ο Βόλος επέστρεψε στις νίκες, αυτή την φορά επί του ΠΑΣ Γιάννινα με 2-1 στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της Super League. Δοκάρι στις καθυστερήσεις είχαν οι φιλοξενούμενοι με τον Παμλίδη.

«Υπεύθυνος» για το «τρίποντο» της ομάδας του Κώστα Μπράτσου ήταν ο Όγκνιεν Οζέγκοβιτς, που με δύο τέρματα στα πρώτα 10 λεπτά του β΄ μέρους έβαλε «φαρδιά πλατιά» την «υπογραφή» του στην 7η εφετινή νίκη των Θεσσαλών στο πρωτάθλημα, χάρις στην οποία «έπιασαν» τον Ολυμπιακό στην 3η θέση της βαθμολογίας (από 24 βαθμούς).

Οι Ηπειρώτες, που στάθηκαν πάρα πολύ καλά στο πρώτο 45λεπτο, αιφνιδιάστηκαν στις αρχές του δεύτερου και παρά την προσπάθεια που κατέβαλλαν στη συνέχεια το μόνο που κατάφεραν ήταν να μειώσουν, αν και στο 90΄+1 έχασαν τεράστια ευκαιρία για να φύγουν με την ισοπαλία, με την κεφαλιά του Παμλίδη να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι.

Τελικά δεν απέφυγαν τη δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας ήττα (προηγήθηκε το 2-0 από τον ΠΑΟΚ) και 7η συνολικά στη Super League και παρέμειναν (προσωρινά) στην 11η θέση με 9 βαθμούς, όσους και η Λαμία.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν στο 14΄, μετά την προσωρινή απόκρουση από τον Αθανασίου η μπάλα στρώθηκε στον Μεταξά, το σουτ του οποίου που κατέληξε άουτ.

Η πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο ματς ανήκε στους φιλοξενούμενους, με τον Παμλίδη στο 21΄ να προσπαθεί με ψαλιδάκι να σκοράρει από κοντά, αλλά να στέλνει τη μπάλα άουτ.

Το πρώτο μέρος ολοκληρώθηκε με μία καλή στιγμή για τους Βολιώτες. Ο Ντέλετις από πλάγια θέση προσπάθησε να «κρεμάσει» τον Αθανασίου, αλλά ο γκολκίπερ του ΠΑΣ απομάκρυνε τη μπάλα.

Με γκολ... από τ΄ αποδυτήρια ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Ο σέντερ φορ του Βόλου, Όγκνιεν Οζέγκοβιτς, βρήκε με κεφαλιά το δρόμο προς τα δίχτυα μετά από περίπου 2 μήνες και συγκεριμένα από τις 18/09 και 12/09 όταν είχε σκοράρει εναντίον του Ιωνικού και νωρίτερα κατά του Ολυμπιακού.

Οκτώ λεπτά μετά ο Σέρβος στράικερ «χτύπησε» ξανά, «καθαρίζοντας» ουσιαστικά την αναμέτρηση. Από το σουτ του Ντέλετιτς από αρκετά πλάγια στην περιοχή ο Οζέγκοβιτς έβαλε όσο χρειαζόταν το πόδι του στην πορεία της μπάλας η οποία κατέληξε στη γωνία του Αθανασίου και με τον τρόπο αυτό έγινε το 2-0.

Το ματς... πήρε φωτιά στο 82΄, όταν ο ΠΑΣ κατάφερε να μειώσει σε 2-1 με τον Μπάλαν, ο οποίος πήρε τη μπαλιά από τον Ροσέρο και πλάσαρε υποδειγματικά τον Κλέιμαν, ο οποίος είχε βρεθεί πάρα πολύ μακριά από την εστία του!

Η ομάδα του Θανάση Στάικου πίεσε πάρα πολύ μετά το γκολ του Μπάλαν και στις καθυστερήσεις είχε οριζόντιο δοκάρι σε κεφαλιά του Παμλίδη.

Διαιτητής: Αναστάσιος Παπαπέτρου (Αθηνών)

Κίτρινες: Μεθκίδα, Σιέλης - Πήλιος

Οι συνθέσεις:

ΒΟΛΟΣ (Κώστας Μπράτσος): Κλέιμαν, Άλχο, Σιέλης, Εσκοβάλ, Λούνα, Τσοκάνης (9΄λ.τρ. Μεταξάς), Μπαριέντος, Μεθκίδα (46΄ Νοκέρ), Π. Φερνάντες (80΄ Κούτσιας), Οζέγκοβιτς (86΄ Β. Φερνάντεζ), Ντέλετιτς (86΄ Πίρινεν)

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ (Θανάσης Στάικος): Αθανασίου, Σόρια, Παντελάκης, Μπαγκαλιάνης, Πήλιος, Μπιλμπάο, Λιάσος (64΄ Μπάλαν), Τζίμας, Μέντες, Ροσέρο, Παμλίδης

