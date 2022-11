Κόσμος

Ουκρανία - Στόλτενμπεργκ: επιφυλάξεις για την ρωσική υποχώρηση στην Χερσώνα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πως αντιμετωπίζει το ΝΑΤΟ τις κινήσεις των Ρώσων και την αποχώρηση των στρατευμάτων από την κομβικής σημασίας περιοχή. Τι δήλωσε ο ηγέτης των Τσετσένων που πολεμά «στο πλευρό» του Πούτιν.

Ο γενικός γραμματέας του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού Γενς Στόλτενμπεργκ αντιμετώπισε επιφυλακτικά την απόσυρση από την ουκρανική πόλη της Χερσώνας των ρωσικών στρατευμάτων, κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στη Ρώμη χθες Πέμπτη.

«Καταγράψαμε τη ρωσική ανακοίνωση περί υποχώρησης από τη Χερσώνα», δήλωσε ο κ. Στόλτενμπεργκ. «Θα πρέπει να δούμε πως θα εξελιχτεί η κατάσταση στο πεδίο τις επόμενες ημέρες», πρόσθεσε, έχοντας πλάι του την Τζόρτζα Μελόνι, την επικεφαλής της νέας κυβέρνησης συμμαχίας άκρας δεξιάς-δεξιάς στην Ιταλία.

Ο επικεφαλής του NATO τόνισε πως η Ρωσία συνεχίζει να δυσκολεύεται στον πόλεμο στην Ουκρανία, που άρχισε την 24η Φεβρουαρίου. «Αυτό που είναι σαφές είναι πως η Ρωσία βρίσκεται υπό μεγάλη πίεση κι αν (σ.σ. οι δυνάμεις της) εγκαταλείψουν τη Χερσώνα, θα πρόκειται για ακόμη μια νίκη για την Ουκρανία», διαβεβαίωσε ο Γενικός Γραμματέας.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε χθες βράδυ ότι ουκρανικά στρατεύματα ανακατέλαβαν 40 τοποθεσίες γύρω από τη Χερσωνα καθώς ο στρατός της Ρωσίας αποσύρεται, την επομένη της ανακοίνωσης της Μόσχας πως μονάδες της που ήταν αναπτυγμένες στη Χερσώνα θα εγκαταλείψουν αυτή την πόλη καίριας σημασίας.

«Ο αριθμός των ουκρανικών σημαιών που επέστρεψαν εκεί όπου έπρεπε να βρίσκονται στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης αμυντικής επιχείρισης έχει φθάσει ήδη τις δεκάδες», τόνισε ο ουκρανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια του βραδινού διαγγέλματός του.

Προειδοποίησε πως οι ρωσικές δυνάμεις άφησαν πίσω «χιλιάδες βόμβες που δεν έχουν εκραγεί και πυρομαχικά». Σε περίπου 170.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα σε όλη τη χώρα οι Ρώσοι έχουν εγκατασπείρει νάρκες, συμπλήρωσε ο κ. Ζελένσκι.

Ο κυβερνήτης της επαρχίας Μικολάιφ, ο Βιτάλι Κιμ, ανέφερε πως η κοινότητα Τσορνομπάγιβκα βρίσκεται πλέον στα χέρια του ουκρανικού στρατού, αλλά απέφυγε να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες. «Θα συνεχίσουμε να παραμένουμε σιωπηλοί, όλα αυτά είναι στρατιωτικά ζητήματα», εξήγησε.

Ο ηγέτης της ρωσικής ομόσπονδης δημοκρατίας της Τσετσενίας, ο Ραμζάν Καντίροφ, χαρακτήρισε την υποχώρηση από τη Χερσώνα «σωστή αλλά δύσκολη απόφαση».

Ο νέος διοικητής των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία, ο Σεργκέι Σουροβίκιν, γλίτωσε χιλιάδες στρατιώτες από de facto περικύκλωση, έκρινε ο κ. Καντίροφ μέσω Telegram.

Σύμφωνα με ουκρανικά ΜΜΕ, ρωσικά στρατεύματα προκάλεσαν καταστροφές στη Χερσώνα αποχωρώντας. Πέρα από τηλεοπτικό κέντρο, καταστράφηκαν επίσης κεραίες της ραδιοφωνίας και συστήματα θέρμανσης, μεταξύ άλλων, ανέφερε η Ουκραΐνσκα Πράβντα. Η ηλεκτροδότηση είναι κομμένη, όπως και η πρόσβαση στο διαδίκτυο, ενώ αρκετές γέφυρες στον Δνείπερο ποταμό είχαν ήδη ανατιναχτεί, κατά δημοσιεύματα.

Οι ουκρανικές δυνάμεις σημειώνουν αργή αλλά σταθερή πρόοδο στην επαρχία της Χερσώνας, όπου εξαπέλυσαν αντεπίθεση στις αρχές Οκτωβρίου. Την προέλασή τους βοήθησε το ότι τα ρωσικά στρατεύματα υποχώρησαν σε κάποιους τομείς.

Ο υπουργός Άμυνας της Ρωσίας Σεργκέι Σόιγκου αποφάσισε προχθές Τετάρτη οι ρωσικές μονάδες να αποσυρθούν από τη δεξιά όχθη του Δνείπερου, εξηγώντας πως ήταν αδύνατος ο ανεφοδιασμός τους καθώς καταστράφηκαν πολλές γέφυρες από πυραύλους που εκτόξευσαν οι Ουκρανοί.

Στο μεταξύ, οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι προσφέρουν στην Ουκρανία νεό πακέτο στρατιωτικής βοήθειας 400 εκατομμυρίων δολαρίων. Συνολικά, κατά τους αριθμούς του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, το κόστος της υποστήριξης της Ουάσιγκτον στο Κίεβο έχει φθάσει τα 19,3 δισεκ. δολάρια από την έναρξη της θητείας του προέδρου Τζο Μπάιντεν, τον Ιανουάριο του 2021.

Το νέο πακέτο συμπεριλαμβάνει τέσσερα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Avenger, φορητούς αντιαεροπορικούς πυραύλους Stinger και πυραύλους για το σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας Hawk, σύμφωνα με μια εκπρόσωπο του Πενταγώνου.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Ασφαλτόστρωση… για γέλια! (εικόνες)

Τουρκία: Φωτιά σκότωσε οκτώ παιδιά και μια γυναίκα (βίντεο)

“Ελευθέριος Βενιζέλος” - Καλλιακμάνης: “κόκκινος συναγερμός” για άτομο αραβικής καταγωγής