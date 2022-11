Κριστίνα Αγκιλέρα: Η ζωή της γίνεται ντοκιμαντέρ

Life

Το ντοκιμαντέρ θα σκιαγραφεί τη ζωή της Αγκιλέρα από τις πρώτες μέρες της στον κόσμο της ψυχαγωγίας ως σταρ της Disney πριν από την εφηβεία έως τη σημερινή εποχή.

Η Κριστίνα Αγκιλέρα θα είναι η επόμενη ποπ σταρ που θα γίνει θέμα ντοκιμαντέρ. Σύμφωνα με το Deadline, η Τινγκ Που, η οποία σκηνοθέτησε το ντοκιμαντέρ «Val» για τη ζωή του ηθοποιού Βαλ Κίλμερ μαζί με τον Λίο Σκοτ θα αναλάβει το νέο πρότζεκτ.

Η τραγουδίστρια φέρεται να συμμετέχει ενεργά στο ντοκιμαντέρ και να έδωσε πρόσβαση στην ιστορία της ζωής της και το αρχείο της στην ομάδα παραγωγής της ταινίας.

