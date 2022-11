Παράξενα

Ρόδι γίγας στη Λάρισα (εικόνες)

Υπερτροφή θα μπορούσε να χαρακτηριστεί το ρόδι που έβγαλε μια ροδιά στη Νίκαια της Λάρισας.

«Θαυματουργή» αποδεικνύεται μια ροδιά στο χωριό της Νίκαιας λίγο έξω από τη Λάρισα αφού καταφέρνει κάθε χρόνο να προσφέρει εντυπωσιακά ρόδια με το βάρος τους να προκαλούν τον θαυμασμό όλων.

Ο συνταξιούχος Σπύρος Παπαγιαννόπουλος αφιερώνει όλο του το χρόνο στη φροντίδα του κήπου του και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά.

«Η ροδιά αυτήν έχει μεγάλη ιστορία. Βρίσκεται εδώ πάνω από 35 χρόνια. Κάποια στιγμή την είχα κόψει σε ένα σημείο και άφησα να βγούνε καινούρια κλωνάρια. Από τότε και μετά άρχισε να δίνει μεγάλα ρόδια», δηλώνει ο κ.Παπαγαννόπουλος.

Μάλιστα τα ρόδια κάποιες χρονιές ξεπερνούν ακόμα και τα δύο κιλά. «Πρόσφατα βγάλαμε ρόδι 2,5 κιλά, ενώ συνήθως ξεπερνούν το ενάμισι κιλό τα περισσότερα ρόδια».

Μιλώντας στη Larissanet για το αν υπάρχει κάποιο μυστικό απαντά πως «Το μόνο μυστικό είναι καλή και συνεχόμενη περιποίηση. Θέλουν φροντίδα τα δένδρα και απλά νερό. Αποφεύγω τα φάρμακα και τα κλαδεύω όσο πρέπει. Δεν υπάρχει κάτι άλλο που κάνω αλλά θεωρώ πως αυτά είναι αρκετά για κάθε δέντρο».

Η σύζυγός του Ελένη Παπαγιαννοπούλου δεν τα αφήνει τα ρόδια να πάνε χαμένα. Τα φτιάχνει χυμό ενώ τα κάνει και λικέρ. Πολύ συχνά εκεί μαζεύονται τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους και γεύονται τα αποτελέσματα.

«Είναι ωραίο πράγμα να σου προσφέρει απλόχερα η φύση πράγματα γιατί έτσι νιώθεις πως κανένας κόπος δεν πάει χαμένος» λέει.

Σύμφωνα με τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΑΑ), το κατακόκκινο ρόδι είναι κάτι παραπάνω από ένα φρούτο, θα μπορούσε εύκολα να χαρακτηριστεί και ως «υπερτροφή». Ένα μεσαίου μεγέθους ρόδι δίνει περίπου ? του φλιτζανιού σπόρους και μας παρέχει γύρω στις 100 θερμίδες. Ένα ρόδι καλύπτει σχεδόν το 50% των ημερήσιων αναγκών μας σε βιταμίνη C, ενώ παράλληλα είναι πολύ πλούσιο σε κάλιο, βιταμίνη Κ και φυλλικό οξύ. Επιπρόσθετα, το ρόδι είναι πλούσιο σε φυτικές ίνες, με αποτέλεσμα να βοηθά στην καταπολέμηση της δυσκοιλιότητας.

Εργαστηριακές μελέτες αποδεικνύουν την ευεργετική δράση συστατικών του ροδιού σε παραμέτρους που σχετίζονται άμεσα με τη παχυσαρκία. Ενδεικτικά, επιστημονική έρευνα σε παχύσαρκα άτομα έδειξε πως ο χυμός του ροδιού, σε ποσότητα 120 ml καθημερινά για διάστημα ενός μήνα, συνέβαλε στην αναστολή της περαιτέρω αύξησης βάρους.

Ο χυμός του ροδιού

Πολυάριθμες μελέτες έχουν δείξει ότι ο σφαιρικός καρπός, καθώς και ο χυμός του, είναι πλούσιος σε αντιοξειδωτικές ουσίες όπως οι ταννίνες, οι πολυφαινόλες και οι ανθοκυανίνες, οι οποίες παρουσιάζουν ευεργετικά αποτελέσματα σε κάποια χρόνια νοσήματα. Το ρόδι περιέχει φαινολικές ουσίες με ισχυρότατη αντιοξειδωτική δράση και μάλιστα περιέχει κάποιες ουσίες που δεν απαντώνται πουθενά αλλού στη φύση. Η περιεκτικότητα του χυμού του ροδιού σε αντιοξειδωτικά φαίνεται να είναι υψηλότερη από τη περιεκτικότητα άλλων φρουτοχυμών, του κόκκινου κρασιού ή ακόμη και του πράσινου τσαγιού.

Ο χυμός του ροδιού φαίνεται να έχει καρδιοπροστατευτική δράση, καθώς μελέτες δείχνουν ότι βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος σε ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα, κατεβάζει την αρτηριακή πίεση (συγκεκριμένα τη συστολική) και εμποδίζει την οξείδωση της κακής χοληστερόλης (LDL).

Επίσης, ο χυμός του ροδιού προστατεύει τον προστάτη αδένα των ανδρών. Ακόμη, επιστήμονες από το Queen Margaret University του Εδιμβούργου ανακάλυψαν πως ο χυμός ροδιού αυξάνει τα επίπεδα τεστοστερόνης στο σάλιο και σε άνδρες και σε γυναίκες, ενώ παράλληλα βελτιώνει τη διάθεση, παράγοντες που ενισχύουν τη διάθεση για ερωτική επαφή.

Τέλος, τα συστατικά που περιέχει ο χυμός ροδιού του προσδίδουν αντιμικροβιακή, αντιφλεγμονώδη και επουλωτική δράση.

Πηγή: larissanet.gr

