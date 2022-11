Πολιτική

“Κιβωτός του Κόσμου”: Έκτακτη σύσκεψη τη Δευτέρα στο Μαξίμου

Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί με τη συμμετοχή της Υφυπουργού Εργασίας Δόμνας Μιχαηλίδου και του Γ.Γ Κοινωνικής Αλληλεγγύης Γιώργου Σταμάτη.



Έκτακτη σύσκεψη στο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό θα πραγματοποιηθεί αύριο, Δευτέρα στις 9.30 το πρωί. Οι προνοιακές δομές και η «Κιβωτός του Κόσμου» θα τεθούν στο επίκεντρο κλειστής σύσκεψης.

Οι μαρτυρίες πρώην τροφίμων για τα όσα συνέβαιναν στην Κιβωτό συγκλονίζουν, ενώ η εισαγγελία Ανηλίκων ερευνά τις καταγγελίες για περιστατικά σωματικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στη δομή, έχοντας βάλει στο μικροσκόπιό της τρεις υποθέσεις ασέλγειας και τέσσερις καταγγελίες για ξυλοδαρμό.

Νωρίτερα, ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος σε δήλωσή του επισήμανε ότι χθες το απόγευμα διέταξε «τη διενέργεια κανονικών ανακρίσεων, κατόπιν επώνυμων καταγγελιών ενώπιον των αρμόδιων αρχών, σε βάρος του κληρικού της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών π. Αντωνίου Παπανικολάου, στον οποίο και επέβαλα, με απόφασή μου, την απαγόρευση ιεροπραξιών μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης.

«Ως Εκκλησία, είμαστε στη διάθεση των αρχών, προκειμένου να συμβάλουμε, με κάθε τρόπο, στην πλήρη διαλεύκανση αυτής της εφιαλτικής υπόθεσης», επισημαίνει.





