Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων - Μητσοτάκης: "Η πατρίδα μας είναι ισχυρότερη από ποτέ"

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, για την Ημέρα Ενόπλων Δυνάμεων.

"Η πατρίδα μας υποδέχεται, φέτος, τη γιορτή των ενστόλων της ισχυρότερη παρά ποτέ. Με αναβαθμισμένη την αμυντική της ασπίδα, απλωμένο παντού το διπλωματικό δίκτυο των συμμαχιών της. Και την οικονομία της σε ανάπτυξη, να στηρίζει το εισόδημα των πολιτών απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια, σε μία ακόμη κρίση από την οποία θα βγούμε νικητές". Αυτό τονίζει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο μήνυμά του για τη σημερινή Ημέρα των Ένοπλων Δυνάμεων, επισημαίνοντας παράλληλα: "γυρίζουμε την πλάτη σε όσους αμφισβητούν την αμυντική θωράκιση της πατρίδας μας".

Ο πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι η σημερινή ημέρα γίνεται ημέρα ολόκληρης της Ελλάδας ως ευκαιρία συσπείρωσης και αυτοπεποίθησης. "Σε μία εποχή διεθνούς αστάθειας, πολέμου στην καρδιά της Ευρώπης αλλά και ανοιχτών απειλών στα σύνορά μας, η Ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων γίνεται Ημέρα ολόκληρης της Ελλάδας και όλων των Ελλήνων. Ευκαιρία εθνικής συσπείρωσης και αυτοπεποίθησης, αλλά και απόδοσης τιμής στους διαχρονικούς φρουρούς της ανεξαρτησίας και της προόδου της χώρας" τονίζει.

Σήμερα τιμούμε, εκείνες και εκείνους που τιμούν το εθνόσημο σε στεριά, θάλασσα και αέρα, μέρα και νύχτα, συνεχίζει στο μήνυμά του ο πρωθυπουργός και επισημαίνει: "Απαντώντας με ετοιμότητα στην προκλητικότητα και με επιφυλακή σε κάθε επιβουλή. Γυρίζουμε την πλάτη στους λίγους που αμφισβητούν την αμυντική θωράκιση της πατρίδας. Και βαδίζουμε σταθερά στον δρόμο που δείχνει η Υπέρμαχος Στρατηγός αλλά και η παράδοσή μας".

Καταλήγοντας εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στις γυναίκες και τους άνδρες που υπηρετούν της ΕΔ, καθώς και σε αυτούς που θυσιάστηκαν για την ελευθερία του τόπου: "Η 21η Νοεμβρίου είναι ημέρα δημόσιας ευγνωμοσύνης στους ήρωες που θυσιάστηκαν για την ελευθερία του τόπου μας. Και, ταυτόχρονα, σημείο συνάντησης της εθνικής ενότητας και της εθνικής αποφασιστικότητας. Εύχομαι υγεία και δύναμη στις γυναίκες και στους άνδρες που υπηρετούν την Ελλάδα σε όλα τα μέτωπα, με αφοσίωση, θάρρος και αυταπάρνηση. Ο λαός μας είναι υπερήφανος γι' αυτούς. Χρόνια πολλά!".

