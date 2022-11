Τεχνολογία - Επιστήμη

Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής – Robocores: Αργυρό μετάλλιο για την ελληνική ομάδα (εικόνες)

Διάκριση για τους Έλληνες μαθητές στην WRO 2022 στο Ντόρτμουντ. Πρώτη ευρωπαϊκή δύναμη στη ρομποτική και τέταρτη στον κόσμο η χώρα μας.

Το αργυρό μετάλλιο και την δεύτερη θέση κατέκτησε η ελληνική ομάδα Robocores στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής (WRO 2022) που πραγματοποιήθηκε στο Ντόρτμουντ της Γερμανίας, στις 17-19 Νοεμβρίου.

Η ομάδα συμμετείχε με το σύστημα Pop2See Smart Class, που στοχεύει στην ένταξη των παιδιών με απώλεια όρασης στη σχολική τάξη και μετά από έναν διήμερο απαιτητικό αγώνα, κατάφερε να κερδίσει το ενδιαφέρον των κριτών και να κατακτήσει τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε 34 ομάδες από όλο τον κόσμο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η διάκριση της Ελληνικής ομάδας είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς οδήγησε την Ελλάδα να αναδειχθεί 1η ευρωπαϊκή δύναμη στη ρομποτική και 4η στον κόσμο, σύμφωνα με το WRO Hellas.

«Αντιμετωπίσαμε αρκετά τεχνικά προβλήματα της τελευταίας στιγμής τα οποία επιλύθηκαν, προκειμένου το σύστημά μας να μπορεί να παρουσιαστεί πλήρες ενώπιον των κριτών», σημειώνουν τα μέλη της ομάδας, Αλίκη Ράγκου, Κωνσταντίνος Μαζαράκης και Γιάννης Ράγκος.

Συγκεκριμένα, η ομάδα αποτελείται από την Αλίκη Ράγκου, πρωτοετή φοιτήτρια Χημικών Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, τον Κωνσταντίνο Μαζαράκη, μαθητή 3ης Λυκείου στο Πρότυπο Γενικό Λύκειο Πατρών, τον Γιάννη Ράγκο, μαθητή 1ης Λυκείου στο 13ο ΓΕΛ Πατρών, και τον προπονητή τους, Σπύρο Τσουκαλά, που ασχολείται με το χώρο των startups.

Ειδικότερα, το Pop2See Smart Class επιτρέπει στους μαθητές ή φοιτητές με απώλεια όρασης, να παρακολουθούν το πρόγραμμα των γενικών σχολείων και των πανεπιστημίων, επιτρέποντάς τους να καταγράφουν και να υπαγορεύουν σημειώσεις, καθώς και να διαβάζουν κείμενα από τον πίνακα, σημειώσεις ή ακόμα και βιβλία.

Συνεισφέρει:

στην αυτονομία και σταδιακή ανεξαρτητοποίηση των παιδιών με απώλεια όρασης

στην αναβάθμιση της επικοινωνίας τους με τους εκπαιδευτικούς

στην ένταξη και συμπερίληψή τους στα σχολεία και τα πανεπιστήμια, προσδοκώντας να αλλάξει την εκπαιδευτική τους καθημερινότητα.

Από τους πρώτους ανθρώπους που χρησιμοποίησαν το σύστημα της ομάδας ήταν η Μαρίνα Τριανταφυλλίδη, η οποία συνόδευσε την αποστολή στην Παγκόσμια Ολυμπιάδα Ρομποτικής (WRO 2022). Έχοντας αντιμετωπίσει παρόμοια προβλήματα ως μαθήτρια με απώλεια όρασης, η συμβολή της στην εξέλιξη των συσκευών της ομάδας ήταν ιδιαίτερα σημαντική, καθώς μπορούσε να αναδείξει τις πραγματικές ανάγκες που υπάρχουν.

Το περίπτερο της ομάδας επισκέφθηκαν, ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας στο Ντίσελντορφ, Βασίλης Κοΐνης, και η σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, Φρίντα Γεωργίου, εκφράζοντας τον εντυπωσιασμό τους για την ομάδα και την "επαγγελματική" της παρουσία.

Στις προσπάθειές τους στάθηκαν αρωγοί και οι μέντορες της ομάδας, Ιωάννης Ε. Κοσμαδάκης, Co-founder της startup Fisea, Δημήτρης Τσαπλαρής, μέλος της startup Kytion Robotics, η Τζίλντα Μαζαράκη, Social Media Manager και η Ambassador της ομάδας, 'Αννα Μπαλάν, Tik Tok influencer.

Όλα τα μέλη της ομάδας Robocores ευχαριστούν θερμά όλους όσους υποστήριξαν τις προσπάθειές τους να αλλάξουν τις ζωές των μαθητών με απώλεια όρασης και ειδικά το WRO Hellas, ενώ εκφράζουν τα συγχαρητήριά τους στις υπόλοιπες ελληνικές ομάδες που συμμετείχαν, κατακτώντας 2 πέμπτες θέσεις, 1 έκτη θέση με ειδικό βραβείο, και μια 8η θέση, ανάμεσα σε 365 ομάδες από 73 χώρες παγκοσμίως.

Σημειώνεται ότι η ομάδα είχε διακριθεί και στον Εθνικό Διαγωνισμό Νέων Επιστημόνων του υπουργείου Παιδείας, και εκπροσώπησε την Ελλάδα στον 33ο Πανευρωπαϊκό Διαγωνισμό των Νέων Επιστημόνων 2022, στο Leiden της Ολλανδίας μαζί με άλλες δύο ελληνικές ομάδες. Η τεχνολογική πρωτοβουλία Pop2See Smart Class, έχει τεθεί υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και του υφυπουργού Έρευνας και Τεχνολογίας, Χρήστου Δήμα, καθώς και της γενικής γραμματείας Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του υπουργείου Δικαιοσύνης.

Εικόνες, βίντεο: Facebook/WRO Hellas

