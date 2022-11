Οικονομία

ΟΟΣΑ: Δεν αποκλείονται black out στην Ευρώπη αν ο χειμώνας είναι σκληρός

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΟΟΣΑ, Αλβάρο Σάντος Περέιρα, επέκτεινε τον χρονικό ορίζοντα ανησυχίας, μέχρι και το 2024.

Ο επικεφαλής οικονομολόγος του ΟΟΣΑ, Αλβάρο Σάντος Περέιρα, δεν αποκλείει το ενδεχόμενο να υπάρξουν στην Ευρώπη, το 2023 και το 2024, διακοπές στην παροχή ενέργειας, κυρίως δε στην περίπτωση «σκληρού χειμώνα».

Σε συνέντευξή του στη γαλλική εφημερίδα Le Figaro τονίζει ότι προτεραιότητα για την Ευρώπη πρέπει να είναι η παροχή κοινής απάντησης των μελών της διότι, όπως σημειώνει, εάν τα κράτη ξεκινήσουν έναν αγώνα δρόμου για επιδοτήσεις στους παραγωγούς τους, χωρίς να λάβουν υπόψη τους άλλους, αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα ανταγωνισμού, τα οποία θα είναι επιζήμια για την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη.

«Η ΕΕ πρέπει να δεσμευτεί για μεταρρυθμίσεις στην αγορά ενέργειας το συντομότερο δυνατό. Είναι σαφές, ότι πρέπει να προχωρήσουμε προς την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και να αποφασίσουμε κοινές ενεργειακές πολιτικές», αναφέρει, υπογραμμίζοντας, ότι «όπως η κρίση της Covid επιτάχυνε την ψηφιοποίηση, αυτή η ενεργειακή κρίση θα επιταχύνει την πράσινη μετάβαση».

Ειδήσεις σήμερα:

Γαλλία: Αντικέρ σκότωσε εφοριακό που του έκανε έλεγχο και αυτοκτόνησε

Πλειστηριασμοί: κραυγή αγωνίας από άνεργη μητέρα με δύο παιδιά (βίντεο)

Ρόδος – Οικιακή βοηθός: Η κατάθεση και οι αντιφάσεις