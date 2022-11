Πολιτική

Μηνύματα Σολτς στην Τουρκία για Κυπριακό και προκλήσεις

Τι είπε ο Γερμανός Καγκελάριος, μετά από την συνάντηση του με τον Νίκο Αναστασιάδη, για την επίλυση του Κυπριακού, το μεταναστευτικό, την Ενέργεια και τις τουρκικές προκλήσεις στην ανατολική Μεσόγειο.

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς, επαναβεβαίωσε την Τετάρτη την στήριξή του σε μια διζωνική, δικοινοτική λύση για το Κυπριακό, στη βάση των αποφάσεων των Ηνωμένων Εθνών, ενώ εξέφρασε τη βούληση της κυβέρνησής του να στηρίξει ενδεχόμενη επανέναρξη των διαπραγματεύσεων υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, ο Καγκελάριος έκανε λόγο για «καλές ευκαιρίες» περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ τόνισε την αλληλεγγύη του προς την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία σηκώνει μεγάλο βάρος στο μεταναστευτικό και, αναφερόμενος στη συμφωνία ΕΕ - Τουρκίας, υπογράμμισε ότι «είναι σημαντικό να εργαζόμαστε από κοινού και όχι ο ένας εναντίον του άλλου».

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας από την πλευρά του, ευχαρίστησε τη Γερμανία, τόσο για τη συνεπή «θέση αρχών» που τηρεί στο Κυπριακό, όσο και για την έμπρακτη αλληλεγγύη που επιδεικνύει στο μεταναστευτικό, καθώς ανέλαβε 500 αιτούντες άσυλο οι οποίοι είχαν φθάσει στην Κύπρο. Ο κ. Αναστασιάδης έκανε λόγο για «εργαλειοποίηση των μεταναστών» από την πλευρά της Τουρκίας και σημείωσε ότι έχει διαβιβάσει στοιχεία και στη γερμανική κυβέρνηση σχετικά με το πώς μετανάστες προωθούνται από την Τουρκία μέσω της Νεκρής Ζώνης, στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

«Στο πλαίσιο της ΕΕ, οφείλουμε να συνεργαζόμαστε πολύ στενά - δεν μπορεί κανείς να μείνει μόνος με αυτές τις προκλήσεις. Αν δούμε την ιστορία, πάντα υπήρχαν δυο-τρεις χώρες οι οποίες αντιμετώπιζαν μεγαλύτερο βάρος και ήταν λάθος όταν άλλες χώρες έλεγαν ότι αυτό δεν τις αφορούσε (...) Ελπίζω να πήραμε όλοι τα μαθήματά μας από αυτό», δήλωσε ο Όλαφ Σολτς για το θέμα και αναφέρθηκε στην υποδοχή κάποιων από τους αιτούντες άσυλο στη Γερμανία. «Πρόκειται για βιωμένη αλληλεγγύη», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε ότι πρέπει να βρεθούν ευρωπαϊκοί τρόποι νόμιμης έλευσης αυτών των ανθρώπων, αλλά και επιστροφής τους στις χώρες προέλευσης.

Σε ό,τι αφορά την Τουρκία, ο κ. Σολτς τόνισε ότι το Βερολίνο παραμένει προσηλωμένο στις σχέσεις συνεργασίας που έχουν συμφωνηθεί με την ΕΕ. «Η ΕΕ μπορεί να βοηθήσει την Τουρκία και να στηρίξει τους ανθρώπους που βρίσκονται στην Τουρκία. Δεν υπάρχει εδώ συνετή εναλλακτική. Είναι σημαντικό να εργαζόμαστε μαζί και όχι ο ένας σε βάρος του άλλου. Η πορεία που έχουμε δρομολογήσει είναι η σωστή», είπε σχετικά.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη στάση της Τουρκίας έναντι της Ρωσίας, ο κ. Αναστασιάδης τόνισε ότι «για να έχουν αποτελέσματα οι κυρώσεις που αποφασίζονται, πρέπει να συμβάλλουν όλοι». Δεν μπορεί κάποιες χώρες, οι οποίες θέλουν να ενταχθούν στην ΕΕ και είναι μέλη του ΝΑΤΟ «να παρουσιάζουν μια συμπεριφορά όπου, χάριν ιδίων οφελών, παραλείπουν να λάβουν τα μέτρα που πρέπει ή καλούν Ρώσους οι οποίοι διώκονται από τις ευρωπαϊκές χώρες να επενδύσουν στην Τουρκία», πρόσθεσε ο Κύπριος Πρόεδρος. Ερωτηθείς σχετικά με την παρουσία ρωσικών κεφαλαίων στην Κύπρο, ο Νίκος Αναστασιάδης διευκρίνισε ότι μετά την κρίση του 2013, οι ρωσικές επενδύσεις έχουν περιοριστεί στο 5,8% και οι ρωσικές καταθέσεις στο 3,8%, ενώ χάθηκε σημαντικό ποσοστό τουριστών. Η Κυπριακή Δημοκρατία ωστόσο, έχει καταφέρει να αναπληρώσει τις απώλειες, συνέχισε ο κ. Αναστασιάδης και αναφέρθηκε στην ανάπτυξη 6% που καταγράφει η χώρα.

Στην αρχική τοποθέτησή του, ο καγκελάριος είχε αναφερθεί ακόμη στις «καλές ευκαιρίες» περιφερειακής συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας στην Ανατολική Μεσόγειο, τονίζοντας ταυτόχρονα τη μεγάλη σημασία των σχέσεων καλής γειτονίας των χωρών της περιοχής. «Η εντύπωσή μου είναι ότι η Κύπρος είναι πρόθυμη να συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση και ελπίζουμε το ίδιο να κάνουν και οι άλλες χώρες (…) Η σχέση της Κυπριακής Δημοκρατίας με την Τουρκία είναι σημαντική για όλους, και τα προβλήματα πρέπει να επιλύονται με διάλογο, στη βάση του διεθνούς δικαίου», επισήμανε. Το Βερολίνο εργάζεται με την Κύπρο και τις χώρες της περιοχής που μπορούν να δώσουν λύσεις στο πρόβλημα της ενέργειας, πρόσθεσε, αποδεχόμενος ωστόσο ότι πρόκειται για περίπλοκη διαδικασία.

Ο Νίκος Αναστασιάδης από την πλευρά του, τόνισε τη σημασία εναλλακτικών πηγών και διαδρομών για την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και αυτονομίας της Ευρώπης και αναφέρθηκε στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν η Κυπριακή Δημοκρατία και οι άλλες χώρες της περιοχής. Επιπλέον, με το βλέμμα, τόσο στην ρωσική επίθεση εναντίον της Ουκρανίας, όσο και στην κατοχή εδάφους της Κυπριακής Δημοκρατίας από την Τουρκία - μια χώρα που επιδιώκει να καταστεί μέλος της ευρωπαϊκής οικογένειας - ανέδειξε τη σημασία του σεβασμού στην κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα των κρατών, των σχέσεων καλής γειτονίας και της επίλυσης των διαφορών στη βάση της Χάρτας των Ηνωμένων Εθνών.

Ειδικά σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας ξεκαθάρισε ότι «δεν υπάρχει πιθανότητα λύσης στη βάση όσων αδικαιολόγητα και ενάντια στο διεθνές δίκαιο αξιοί η Τουρκία» για λύση δύο κρατών, και κάλεσε την 'Αγκυρα να αλλάξει στάση, καθώς η παρατεταμένη ένταση θα οξύνει και τις σχέσεις της Τουρκίας με την ΕΕ. «Με την εμμονή σε λύση που δεν εδράζεται στα ψηφίσματα του ΟΗΕ, το μόνο που θα πετύχει η Τουρκία είναι ο αυτοαποκλεισμός της», πρόσθεσε.