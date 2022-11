Πολιτική

Γεωργιάδης - Σπίρτζης: το “μικρό θαύμα”, η ακρίβεια και οι πλειστηριασμοί (βίντεο)

Τι είπαν στην εκπομπή “Καλημέρα Ελλάδα” για την πρώτη κατοικία και την προστασία των οφειλετών. Το “Καλάθι του νοικοκυριού”, το “πάγωμα τιμών” και η πρόταση για μείωση του ΦΠΑ.

Για το «Καλάθι του νοικοκυριού» και τους πλειστηριασμούς ξιφούλκησαν στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1 ο Άδωνις Γεωργιάδης και ο Χρήστος Σπίρτζης.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων επεσήμανε πως το «Καλάθι του νοικοκυριού» έγινε για να συγκρατήσει τις τιμές για τα ευάλωτα νοικοκυριά και είπε πως όπως αποδεικνύεται από τις εξελίξεις στην τέταρτη εβδομάδα εφαρμογής του μέτρου, υπάρχει πάγωμα τιμών σε εκατοντάδες προϊόντα, ενώ τρέχει ο πληθωρισμός, κάνοντας λόγο για έμμεση μείωση των τιμών στα εν λόγω αγαθά, κάτι που αποκάλεσε ως «μικρό θαύμα».

Από την πλευρά του, ο Τομεάρχης Προστασίας του Πολίτη του ΣΥΡΙΖΑ, είπε πως αν με νομοθετική παρέμβαση η Κυβέρνηση προχωρούσε σε μηδενισμό του ΦΠΑ, όπως συνέβη στην Ιταλία, το αποτέλεσμα για τους καταναλωτές θα ήταν καλύτερο από ότι με το «Καλάθι του νοικοκυριού». Ακόμη, ο κ. Σπίρτζης επιτέθηκε στην Κυβέρνηση λέγοντας ότι «Η Κυβέρνηση μπορεί και καλύτερα. Η Ελλάδα είναι δεύτερη αλλά από το τέλος, σε ότι αφορά την φτώχεια των πολιτών, πίσω από την Βουλγαρία».

Απαντώντας, αφού ευχήθηκε η Ιταλία να μην μπει στο στόχαστρο των αγορών, λόγω της απόφασης της Κυβέρνησης Μελόνι για τον ΦΠΑ, ο κ. Γεωργιάδης επιτέθηκε στον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας, μεταξύ άλλων, «έχουμε μειώσει 20 φόρους και εισφορές. Η πιο φορομπηχτική κυβέρνηση όλων των εποχών, μας κατηγορεί ότι μπορούμε να μειώσουμε τον ΦΠΑ και δεν το κάνουμε;».

Κόντρα για τους πλειστηριασμούς

«Τα αίματα άναψαν» στο θέμα των πλειστηριασμών, με αφορμή και το θέμα που λίγο νωρίτερα παρουσίασε η εκπομπή για τον πλειστηριασμό πρώτης κατοικίας μητέρας με δύο ανήλικα παιδιά.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε ότι «όλος ο νόμος για τα funds βγήκε από τον ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει να δούμε για να υπάρχει διάταξη για πρώτη προτίμηση στον ιδιοκτήτη για αγορά του σπιτιού, εάν η τράπεζα θέλει να πουλήσει το δάνειο. Κάτι τέτοιο είναι εφικτό πριν αγοραστούν τα δάνεια από funds. Τώρα τα δάνεια έχουν πωληθεί. Τότε στην Βουλή ο κ. Τσακαλώτος εξηγούσε γιατί δεν έβαλε αυτόν τον όρο».

«Δεν υπάρχει τρόπος να αλλάξεις όρο της πώλησης ενός δανείου. Η πώληση των δανείων έγινε με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ σε τιμές και όρους που αποτιμήθηκαν τότε. Από τα 40 δις κόκκινα δάνεια που υπήρχαν όταν ήρθαμε στην εξουσία, σχεδόν τα 30 δις ευρώ έχουν ρυθμιστεί χάρη στον νόμο που έχουμε φτιάξει», είπε ο κ. Γεωργιάδης, συμπληρώνοντας ότι «υπάρχει ρύθμιση και πάντα πριν τον πλειστηριασμό, αν δεν υπάρχει προσπάθεια συνεννόησης, δεν κερδίζει το fund to δικαστήριο».

Ο Χρήστος Σπίρτζης είπε από την πλευρά του «Παρακολουθήσαμε όλοι την αγριότητα με την οποία φέρθηκε και το Κράτος στο σπίτι της κ. Κολοβού και ζούμε καθημερινά την αγριότητα να μην μπορεί να έχει επικοινωνία με το fund πριν τον πλειστηριασμό. Εμείς βρήκαμε ληγμένη την ρύθμιση για την πρώτη κατοικία το 2014. Την επεκτείναμε και προστατεύσαμε την πρώτη κατοικία και δεν έγινε κανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας μέχρι το 2019».

Σχετικά με τον πλειστηριασμό του σπιτιού της συνταξιούχου Ιωάννας Κολοβού ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε πως ο πρώτος πλειστηριασμός έγινε επί ΣΥΡΙΖΑ, με τον Χρήστο Σπίρτζη να απαντά πως ο πρώτος πλειστηριασμός έγινε στις 16 Μαρτίου 2022 και τον Υπ. Ανάπτυξης να ανταπαντά πως αυτός ήταν ο τρίτος πλειστηριασμός και να προσθέτει πως «Η κ. Κολοβού επί 10 χρόνια δεν έδωσε ούτε ένα ευρώ. Δεν μπορεί να μην είχε ούτε ένα ευρώ επί 10 χρόνια να δώσει για το χρέος της».

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ σημείωσε πως «είναι άλλο ένα fund να έρθει και να πάρει δάνεια από ένα τραπεζικό ίδρυμα και άλλο είναι 10 fund με έδρα την ίδια διεύθυνση στην Ολλανδία και με μετοχικό κεφάλαιο 1.000 ευρώ να έρχονται και να παίρνουν τα δάνεια. Αυτό έγινε μέσω του σχεδίου «Ηρακλής» της Κυβέρνησης».

«Το θέμα είναι να μην εκτελείται ο πλειστηριασμός σε κάποιον που έχει αδυναμία. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο πως με ανθρωπιά να ρυθμίζονται τα δάνεια όσων δεν μπορούν να πληρώσουν», επεσήμανε ο κ. Γεωργιάδης.

