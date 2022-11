Πολιτική

HumanRights 360: Σε εισαγγελικό έλεγχο οι οικονομικές δραστηριότητες της ΜΚΟ

Διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών το πόρισμα της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.

Υπό εισαγγελικό έλεγχο τίθενται οι οικονομικές δραστηριότητες στελεχών της ΜΚΟ HumanRights 360 μετά την διαβίβαση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών του πορίσματος της Αρχής Καταπολέμησης Νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα που εντοπίζει στοιχεία για κακοδιαχείριση κονδυλίων προερχόμενων από χρηματοδοτήσεις από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο .

Η υπόθεση της ΜΚΟ θα ερευνηθεί από την Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ελένη Μιχαλοπούλου, η οποία καλείται να μελετήσει όσα παραθέτει η Αρχή και να αποφανθεί αν για τον ιδρυτή και στελέχη της οργάνωσης προκύπτουν στοιχεία για την διάπραξη σοβαρών αδικημάτων όπως αυτά της απιστίας και της σύστασης εγκληματικής οργάνωσης.

Η Αρχή, που προχώρησε ήδη σε "πάγωμα" λογαριασμών εμπλεκόμενων προσώπων της ΜΚΟ, στο πόρισμα της φαίνεται να εντοπίζει στοιχεία σύμφωνα με τα οποία στελέχη της οργάνωσης έχουν ιδιοποιηθεί μεγάλα χρηματικά ποσά.

Στο πόρισμα φέρεται να περιγράφονται οικονομικές δράσεις που φαίνεται να παραπέμπουν σε τριγωνικές συναλλαγές, με διακίνηση χρημάτων μέσω οργανώσεων που σχετίζονται με στελέχη της ΜΚΟ και τελικούς αποδέκτες των χρημάτων, κατά την Αρχή, συγκεκριμένα πρόσωπα.

Η οργάνωση που δέχεται επιχορηγήσεις από διάφορα διεθνή ιδρύματα, λειτουργεί ως διαχειριστικός φορέας κονδυλίων από τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και μεμονωμένα τη Νορβηγία για συγκεκριμένα προγράμματα ( EEA Grants με κονδύλια από Νορβηγία , Ισλανδία και Λιχτενστάιν ). Ένα από τα τελευταία, ήταν αυτό που ανέλαβε η HumanRights360 με άλλη ΜΚΟ, και αφορούσε δράσεις για θέματα ασύλου ευάλωτων προσφύγων το οποίο έληξε το 2021 και χρηματοδοτήθηκε με ποσό περίπου 16 εκατομμυρίων ευρώ.

Να σημειωθεί ότι η οργάνωση με ανακοίνωση της υποστηρίζει ότι τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν " είναι ανακριβή και εσφαλμένα" και τονίζει ότι κάθε χρόνο ελέγχουν τα οικονομικά της πεπραγμένα ορκωτοί λογιστές.

"Οι αναφορές που συνοδεύουν την ανάπτυξη των έργων μας δημοσιεύονται κάθε χρόνο και η Ετήσια Αναφορά Δράσης μας όπως επίσης και οι ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις και αυτές των ανεξάρτητων ορκωτών λογιστών αποστέλλονται σε όλη τη βάση των δωρητών μας, σε κρατικούς και μη φορείς, και είναι διαθέσιμη στην επίσημη ιστοσελίδα μας όπως και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο" αναφέρεται στην ανακοίνωση.

