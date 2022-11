Κοινωνία

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αργυρούπολη – Ελληνικό και Γλυφάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι δρόμοι που θα κλείσουν για τη διεξαγωγή του αγώνα δρόμου που θα διεξαχθεί στις περιοχές.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή (27/11) στα νότια προάστια της Αττικής λόγω διεξαγωγής αγώνα δρόμου με την επωνυμία «40ος Αγώνας Δρόμου Υγείας 10 χλμ.».

Συγκεκριμένα από τις 08.30΄ έως τις 12.30΄, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στα παρακάτω οδικά τμήματα, περιοχής Δήμων Αργυρούπολης-Ελληνικού και Γλυφάδας ως εξής:

Στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας της Λ. Ποσειδώνος, στο τμήμα της από το ύψος των εγκαταστάσεων Ε.Α.Κ.Ν. Αγίου Κοσμά έως το ύψος της συμβολής της με την οδό Ευρυάλης, ρεύμα κυκλοφορίας προς Βούλα.

Επί της οδού Διαδόχου Παύλου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Ευρυάλης και Γρηγορίου Λαμπράκη.

Η ΕΛΑΣ απευθύνει έκκληση στους οδηγούς των οχημάτων, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και την αποτροπή τροχαίων ατυχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα παραπάνω σημεία και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση και τις υποδείξεις των τροχονόμων.

Ειδήσεις σήμερα:

“Κιβωτός του Κόσμου”: Νέες καταγγελίες από μητέρες – “Έχω να δω τα παιδιά μου 5 χρόνια”

Μενίδι: Τον πυροβόλησαν στη μέση του δρόμου

Τροχαίο: Νεκρός 25χρονος μετά από σύγκρουση με αγριογούρουνο