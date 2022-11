Αθλητικά

Μουντιάλ 2022: Συναγερμός για τους φιλάθλους της Αργεντινής

Οι φόβοι για τους φιλάθλους της Αργεντινής ενόψει του αγώνα με την Πολωνία, ο οποίος θα μεταδοθεί από τον ΑΝΤ1 στις 21:00.

Συναγερμός στη FIFA για τον μεγάλο αριθμό των Αργεντινών φιλάθλων χωρίς εισιτήρια, ενόψει του αποψινού (21:00) αγώνα με την Πολωνία στη Ντόχα, για την 3η –και τελευταία- αγωνιστική του 3ου ομίλου του Μουντιάλ 2022.

Ο αγώνας θα γίνει στο στάδιο «974», που έχει τη μισή χωρητικότητα (44.089 θέσεις) από το στάδιο «Lusail» (88.966), όπου η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι έδωσε τα δύο πρώτα της ματς (1-2 με Σαουδική Αραβία και 2-0 με Μεξικό), και στη FIFA φοβούνται, όπως αναφέρει η εφημερίδα της Αργεντινής Ole, για τους φιλάθλους που θα προσπαθήσουν να βρεθούν εκεί χωρίς εισιτήριο.

Η Αργεντινή, όπως σημειώνεται, είναι από τις χώρες που έχει φέρει τους περισσότερους φιλάθλους στο Κατάρ.

Η FIFA και οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε επιφυλακή, γιατί υπάρχει μεγάλος αριθμός Αργεντινών χωρίς εισιτήρια που θα επιχειρήσουν να βρεθούν κοντά στο γήπεδο για να προσπαθήσουν να εξασφαλίσουν ένα για την είσοδό τους στο γήπεδο. Έτσι, όπως έγινε γνωστό, θα υπάρξει ένα επιπλέον πεδίο ελέγχου πιο μακριά από το γήπεδο, ώστε να μην προχωρήσουν, όσοι δεν έχουν εισιτήρια.

