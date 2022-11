Κορονοϊός - Κίνα: γυναίκα γέννησε όρθια γιατί δεν πρόλαβε να κάνει τεστ (βίντεο)

Το συγκλονιστικό βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου με τη γυναίκα να γεννά όρθια.

Αναταραχές έχουν προκληθεί στην Κίνα, λόγω των αυστηρών μέτρων κατά της πανδημίας κορονοϊού που έχουν κάνει τους πολίτες να διαδηλώνουν.

Το κύμα διαδηλώσεων στην Κίνα, συνεχίζεται με την αστυνομία να εντείνει τα τιμωρητικά μέτρα κάτι που πεισμώνει ακόμη περισσότερο τους αγανακτησμένους πολίτες.

Μεταξύ των αυταρχικών εικόνων από την Κίνα, ένα βίντεο κάνει τον γύρο του διαδικτύου, στο οποίο φαίνεται μια γυναίκα να... γεννάει όρθια στη μέση του δρόμου, με πολλούς να υποστηρίζουν ότι αυτό συνέβη γιατί δεν είχε προλάβει να κάνει τεστ για τον κορονοϊό στο μαιευτήριο της πόλης Gulan, με τον κόσμο να την βοηθά να φέρει στον κόσμο το μωρό της.

??????Graphic Warning:

Chinese Woman Forced into Labor standing in front of Gulan People's Hospital in Gulan County, Luzhou City, Sichuan Province, because she didn't have a Covid Test report to gain entry.

So very sad & inhumane how they're treated.. pic.twitter.com/nXEf30B5ea