“Κιβωτός”: Πρόστιμο για “μαύρη εργασία” - Η δομή έπαιρνε για νοίκι όλο τον μισθό υπαλλήλου της

Αποκαλύψεις για αδήλωτη εργασία και παράβαση των ωραρίων απασχόλησης του προσωπικού σε δομή της «Κιβωτού του Κόσμου». Τι δηλώνει υπάλληλος της δομής, που έμενε σε αυτήν, για το νοίκι που ζητούσαν.

Η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1, το πρωί της Πέμπτης αποκάλυψε πως σε δομή της «Κιβωτού του Κόσμου», η Επιθεώρηση Εργασίας έχει επιβάλλει πρόστιμο για «μαύρη εργασία».

Ειδικότερα, ύστερα από καταγγελίες εργαζομένων που έφτασαν στην εκπομπή, ο ΑΝΤ1 και η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», μετά από επικοινωνία που είχαν με το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας και το Υπουργείο Εργασίας, αποκάλυψαν ότι:

Μετά από καταγγελία που έκανε τον Οκτώβριο εργαζόμενος στην δομή του Βόλου της «Κιβωτού του Κόσμου» και τον σχετικό έλεγχο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, προέκυψε παράβαση για αδήλωτη εργασία και επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 10.500 ευρώ

Ακόμη, λίγες μέρες αργότερα, στις αρχές Νοεμβρίου, μετά από νέο έλεγχο στην ίδια δομή, οι ελεγκτές επέβαλλαν πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ, για υπέρβαση χρονικών ορίων εργασίας.

Στην εκπομπή αναφέρθηκε ακόμη ότι σε ανύποπτο χρόνο και σε δειγματοληπτικό έλεγχο, που έγινε στα τέλη Αυγούστου, στην δομή της Πωγωνιανής της «Κιβωτού του Κόσμου», δεν προέκυψε κάποια παράβαση της εργατικής νομοθεσίας.

Στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» προβλήθηκε και απόσπασμα δήλωσης από εργαζόμενο σε δομή της «Κιβωτού», ο οποίος διέμενε εντός της δομής και ανέφερε ότι 450 από τα 500 ευρώ μισθό που του έδινε η «Κιβωτός του Κόσμου», τα ζητούσε πίσω ως ενοίκιο.

"Άρπαξαν την περιουσία της μάνας μου και με διώχνουν από το σπίτι μου"

Ότι κύκλωμα με φόντο την «Κιβωτό του Κόσμου» κατήγγειλε μία γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη ότι εκμεταλλεύτηκε την άρρωστη μητέρα της και τώρα της παίρνει το σπίτι.

Η 28χρονη, η οποία διατήρησε την ανωνυμία της, μίλησε στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» λέγοντας ότι, δύο μήνες πριν πεθάνει η μητέρα της, έκανε μία διαθήκη στην οποία ανέφερε ότι την αποκληρώνει επειδή την χτυπούσε και της φερόταν βίαια και ως εκ τούτου άφηνε όλη την κινητή και ακίνητη περιουσία της, δηλαδή δύο σπίτια, αυτοκίνητο και μηχανή, στην «Κιβωτό του Κόσμου».

Η γυναίκα ισχυρίζεται ότι, τίποτα από αυτά δεν ισχύει και ότι, δεν υπάρχουν καταγγελίες στην Αστυνομία.

Σύμφωνα με την καταγγελία της 28χρονης, λίγο μετά το θάνατο της μητέρας της, δύο άνδρες που δήλωσαν εξουσιοδοτημένοι από την πρεσβυτέρα, πήγαν στο σπίτι της, το έβγαλαν φωτογραφίες και της ανακοίνωσαν ότι, πρέπει να φύγει.

Νέα καταγγελία από ανήλικο για ασέλγεια από ηγετικό στέλεχος

Μορφή «χιονοστιβάδας» έχουν πάρει οι αποκαλύψεις γύρω από την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου».

Μετά την καταγγελία του 19χρονου που άνοιξε τον "ασκό του Αιόλου", έρχεται νέα καταγγελία για ασέλγεια!

Ο ανήλικος από τη δομή του Βόλου, ο οποίος κλήθηκε μυστικά να καταθέσει, κατήγγειλε στις αρμόδιες αρχές της Αθήνας, ότι ηγετικό στέλεχος της δομής του, προέβη σε ασελγείς πράξεις. Η κατάθεση διαβιβάστηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ο οποίος θα ερευνήσει αν ισχύουν όσα καταγγέλλει ο ανήλικος. Μάλιστα, για τη συγκεκριμένη καταγγελία έχει γίνει λόγος και από τον 19χρονο, που κατήγγειλε πρώτος.

Μόλις τα στελέχη της Aστυνομίας τον εντόπισαν ταξίδεψαν από την Αθήνα στον Βόλο, τον βρήκαν και του πήραν κατάθεση υπό άκρα μυστικότητα.

