16χρονος - Μέγαρα: Κλειστή η Εθνική Οδός από διαμαρτυρία Ρομά

Η κυκλοφορία διακόπηκε και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Μεγάλες κινητοποιήσεις έχει προκαλέσει η είδηση πυροβολισμού 16χρονου Ρομά στη Θεσσλαονίκη από αστυνομικό κατά τη διάρκεια καταδίωξης.

Σε πολλές περιοχές έχουν προκληθεί επεισόδια και μάλιστα το απόγευμα της Τρίτης, έκλεισε η Εθνική Οδός στα Μέγαρα προς Κόρινθο και στο Κιάτο και στα δύο ρεύματα λόγω συγκέντρωσης διαμαρτυρίας Ρομά.

Η Ολυμπία Οδός προχώρησε σε εκτροπή κυκλοφορίας μετά από εντολή της Τροχαίας.

Νωρίτερα, ένταση υπήρχε και στη λεωφόρο Μεσογείων, καθώς ομάδα Ρομά έβαλε φωτιά σε κάδους απορριμμάτων στο ύψος του Νομισματοκοπείου, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πυροβολισμό του 16χρονου από αστυνομικό στη Θεσσαλονίκη.

Επεισόδια και στη Θεσσαλονίκη

Σκηνικό έντασης επικρατεί αυτή την ώρα στην οδό Πόντου, στο Καλοχώρι, δυτικά της Θεσσαλονίκης, όπου ομάδες ατόμων συγκεντρώθηκαν στήνοντας οδοφράγματα και καίγοντας λάστιχα και πλαστικά, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον πυροβολισμό του 16χρονου Ρομά από αστυνομικό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι πυρπόλησαν δύο μηχανήματα έργου που βρίσκονται στην περιοχή.

Στο σημείο βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ έχει κληθεί η Πυροσβεστική για την κατάσβεση των φωτιών.

