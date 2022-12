Κόσμος

Περού: υπό κράτηση ο πρόεδρος Πέδρο Καστίγιο

Το διάγγελμα που έβαλε... "φωτιά" στο πολιτικό σκηνικό του Περού. Για «πραξικόπημα» κάνει λόγο ο πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου.

Η περουβιανή αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος του Περού, Πέδρο Καστίγιο τέθηκε απόψε υπό κράτηση.

Νωρίτερα, το περουβιανό Κογκρέσο ψήφισε υπέρ της καθαίρεσης του προέδρου Καστίγιο, λίγες ώρες αφότου εκείνος ανακοίνωσε τη διάλυση του σώματος και τον διορισμό «κυβέρνησης εκτάκτου ανάγκης» βυθίζοντας τη χώρα των Άνδεων στη δίνη συνταγματικής κρίσης.

Αψηφώντας την προσπάθεια του Καστίγιο να διαλύσει το Κογκρέσο, οι βουλευτές προχώρησαν με συνοπτικές διαδικασίες σε ψηφοφορία και 101 τάχθηκαν υπέρ της καθαίρεσής του προέδρου. Μόλις έξι βουλευτές καταψήφισαν και καταγράφηκαν 10 αποχές.

Η αντιπρόεδρος του Περού Ντίνα Μπολουάρτε κλήθηκε στο Κογκρέσο για να ορκιστεί απόψε πρόεδρος της χώρας.

Πολιτική κρίση μετά το διάγγελμα

Αναταραχή προκάλεσε στο Περού το τηλεοπτικό διάγγελμα του προέδρου Πέδρο Καστίγιο, ο οποίος ανακοίνωσε τη διάλυση του Κογκρέσου – λίγες ώρες πριν από την έναρξη της τρίτης απόπειρας παραπομπής του με το ερώτημα της καθαίρεσης – και τον διορισμό «κυβέρνησης εκτάκτου ανάγκης», υπογραμμίζοντας πως θα σεβαστεί την τρέχουσα οικονομική πολιτική στο διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι τη διεξαγωγή βουλευτικών εκλογών.

Παράλληλα, συμπλήρωσε πως τίθεται σε ισχύ απαγόρευση της κυκλοφορίας από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 4 τα ξημερώματα, σε όλη την επικράτεια του Περού.

Ο Καστίγιο ανακοίνωσε επίσης ότι θα συγκαλέσει «το συντομότερο δυνατόν» ένα νέο Συντακτικό Κογκρέσο το οποίο θα αναλάβει να δημιουργήσει ένα νέο Σύνταγμα σε διάστημα που δεν θα ξεπερνά τους εννέα μήνες.

Μέχρι την αποκατάσταση του νέου κοινοβουλίου, «η κυβέρνηση θα κυβερνά με διατάγματα», συνέχισε ο Καστίγιο.

«Το δικαστικό σύστημα, η δικαστική εξουσία, η εισαγγελία, το εθνικό συμβούλιο δικαιοσύνης, το συνταγματικό δικαστήριο κηρύσσονται σε κατάσταση αναδιοργάνωσης», πρόσθεσε, ζητώντας από όσους κατέχουν παράνομα όπλα «να τα παραδώσουν στην εθνική αστυνομία εντός 72 ωρών».

Η εθνική αστυνομία «θα επικεντρώσει όλες τις προσπάθειές της στην πραγματική και αποτελεσματική αντιμετώπιση της εγκληματικότητας, της διαφθοράς και της διακίνησης ναρκωτικών, για αυτό θα της δοθούν οι αναγκαίοι πόροι», συνέχισε, καλώντας την κοινωνία των πολιτών «να στηρίξει τις αποφάσεις αυτές που θα μας επιτρέψουν να θέσουμε τη χώρα μας σε πορεία ανάπτυξης».

Άμεση ήταν η αντίδραση του προέδρου του Συνταγματικού Δικαστηρίου, ο οποίος χαρακτήρισε «πραξικόπημα» όσα ανακοίνωσε ο Καστίγιο και κάλεσε το Κογκρέσο να αναθέσει την εξουσία στην αντιπρόεδρο Ντίνα Μπολουάρτε. «Είναι ένα πραξικόπημα καταδικασμένο σε αποτυχία, το Περού θέλει να ζήσει σε δημοκρατία», είπε ο πρόεδρος του Συνταγματικού Δικαστηρίου Φρανσίσκο Μοράλες στον ραδιοφωνικό σταθμό RPP.

Η συνεδρίαση στο Κογκρέσο για το ζήτημα της παραπομπής του προέδρου Καστίγιο είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 15:00 (τοπική ώρα, 22:00 ώρα Ελλάδος). Απαιτούνται τουλάχιστον 87 ψήφοι στο 130μελές Κογκρέσο.

Σε βάρος του Πέδρο Καστίγιο εκκρεμούν επίσης έξι έρευνες για διάφορες υποθέσεις διαφθοράς, στις οποίες κατηγορούνται συνεργάτες του και μέλη της οικογένειάς του. Ο ίδιος καταγγέλλει μια πολιτικά υποκινούμενη εκστρατεία εναντίον του, ενώ χαίρει ασυλίας μέχρι το τέλος της προεδρικής του θητείας τον Ιούλιο του 2026.

