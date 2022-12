Κοινωνία

ΕΚΑΒ: Διασώστρια τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι εν ώρα υπηρεσίας

Δεύτερο ασθενοφόρο έσπευσε και παρέλαβε την άτυχη γυναίκα και τη μετέφερε στο νοσοκομείο μαζί με τον ασθενή τον οποίο επρόκειτο να μεταφέρει.

Εργατικό ατύχημα με θύμα μία διασώστρια του ΕΚΑΒ σημειώθηκε σήμερα στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με επιβεβαιωμένες πληροφορίες, όλα συνέβησαν όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ με τους διασώστες πηγαίνουν να παραλάβουν ένα καρδιολογικό περιστατικό στην περιοχή του Γαζίου.

Η διασώστρια όταν ανέβαινε τις σκάλες του σπιτιού του ασθενή, γλίστρησε και έπεσε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι.

Αμέσως έσπευσε στο σημείο και δεύτερο ασθενοφόρο που παρέλαβε την άτυχη διασώστρια μεταφέροντας την στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Την ίδια ώρα, στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο ασθενής με καρδιολογικό πρόβλημα.

