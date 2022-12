Οικονομία

“Ανακυκλώνω - Αλλάζω συσκευή”: Νέοι δικαιούχοι παίρνουν voucher

Δεκάδες χιλιάδες νέοι δικαιούχοι στο Πρόγραμμα «Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή». Πώς θα ενημερωθούν.

Την ένταξη 148.325 νέων ωφελούμενων στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω-Αλλάζω Συσκευή», από την υπάρχουσα λίστα επιλαχόντων, ανακοίνωσε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των δικαιούχων σε περισσότερα από 380.000 νοικοκυριά. Υπενθυμίζεται ότι μέσω του προγράμματος επιδοτείται η αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών (ψυγεία, κλιματιστικά, καταψύκτες) με νέες, χαμηλότερης ενεργειακής κατανάλωσης.

«Όπως είχε εξαγγείλει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, η εξαιρετικά επιτυχημένη δράση ανακύκλωσης και αντικατάστασης ηλεκτρικών συσκευών επεκτείνεται με τη διάθεση επιπλέον 136,6 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος "Ανακυκλώνω - Αλλάζω Συσκευή", σχεδόν διπλασιάζεται, με τους συνολικούς πόρους να αγγίζουν τα 287 εκατ. ευρώ», αναφέρει το ΥΠΕΝ.

Οι νέοι ωφελούμενοι θα ειδοποιηθούν με προσωπικό μήνυμα στα κινητά τους τηλέφωνα.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε: «Συνεπείς στη δέσμευση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, εντάσσουμε επιπλέον 148.000 δικαιούχους στη μεγαλύτερη δράση αντικατάστασης και ανακύκλωσης ενεργοβόρων συσκευών στη χώρα. Συνολικά, πάνω από 380.000 νοικοκυριά έχουν τη δυνατότητα να μειώσουν σημαντικά το ενεργειακό τους κόστος και να συμβάλλουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Μετά τη μεγάλη συμμετοχή των συμπολιτών μας στο "Ανακυκλώνω Αλλάζω Συσκευή", διπλασιάζουμε σχεδόν τον αρχικό προϋπολογισμό του προγράμματος, που αγγίζει σήμερα, τα 287 εκατ. ευρώ».

