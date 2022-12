Αθλητικά

Κώστας Αντετοκούνμπο και Φενέρμπαχτσε σε κοινή πορεία

Τι προβλέπεται στο συμβόλαιο που υπέγραψε με την τουρκική ομάδα ο αδελφός του Γιάννη Αντετοκούνμπο, μετά την απελευθέρωση του απο τους "ταύρους" του NBA.

Δεν έμεινε για πολύ καιρό χωρίς ομάδα ο Κώστας Αντετοκούνμπο, καθώς λίγες ημέρες αφότου έμεινε ελεύθερος από τους Σικάγο Μπουλς, υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν με την Φενέρμπαχτσε του Δημήτρη Ιτούδη.

Ο Έλληνας σέντερ, έπαιξε εφέτος, σε 12 αγώνες στην G-League και είχε 11.7 πόντους (67% στα σουτ), 6.4 ριμπάουντ, 1.6 ασίστ, 1.2 κλεψίματα και 1.3 μπλοκ ανά 29 λεπτά συμμετοχής.

Ο 25χρονος άσος, αγωνίσθηκε πέρυσι στην γαλλική Βιλερμπάν, όπου σε 26 συμμετοχές είχε μέσο όρο, 5.8 πόντους και 2.6 ριμπάουντ.

