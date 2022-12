Κόσμος

Εισβολή στο Καπιτώλιο: Ποινική δίωξη του Τραμπ ζητά το Κογκρέσο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τέσσερα αδικήματα καταλογίζει η Επιτροπή στον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ.

Η κοινοβουλευτική επιτροπή έρευνας για την επίθεση στο Καπιτώλιο, στις 6 Ιανουαρίου 2021, συνέστησε σήμερα ομόφωνα να ασκηθεί ποινική δίωξη κατά του πρώην προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, μεταξύ άλλων και για υποκίνηση εξέγερσης.

Η επιτροπή, που αποτελείται από επτά Δημοκρατικούς και δύο Ρεπουμπλικάνους βουλευτές, πρότεινε επίσης να διωχθεί δικαστικά ο πρώην πρόεδρος για παρεμπόδιση επίσημης διαδικασίας, για συνωμοσία σε βάρος του αμερικανικού κράτους και για ψευδείς δηλώσεις.

Η παρεμπόδιση επίσημης διαδικασίας αφορά την επικύρωση των αποτελεσμάτων των προεδρικών εκλογών του 2020 που ήταν σε εξέλιξη εκείνη την ημέρα στο Κογκρέσο.

Ειδήσεις σήμερα:

“Qatar Gate” - Εύα Καϊλή: Η αγορά του οικοπέδου στην Πάρο και το σπίτι συλληφθέντα στις Άλπεις (βίντεο)

Μητσοτάκης από Θεσσαλονίκη: Το Flyover θα παραδοθεί από την κυβέρνηση της ΝΔ

ΕΕ - Φυσικό αέριο: Συμφωνία για το πλαφόν