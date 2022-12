Κοινωνία

Δήμος Αθηναίων: Επιστρέφονται πινακίδες ΙΧ και δικύκλων – Ποιες εξαιρούνται

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε ξεκινά η επιστροφή των πινακίδων και από θα τις παραλάβουν οι κάτοιχοι των οχημάτων.



H Δημοτική Αστυνομία Αθήνας επιστρέφει τις πινακίδες στους κάτοχους των οχημάτων από την Τετάρτη (21 Δεκεμβρίου), προκειμένου να διευκολυνθούν στις μετακινήσεις τους κατά τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Από το μέτρο εξαιρούνται οι πινακίδες και οι άδειες οδήγησης που αφαιρέθηκαν για παραβάσεις αντικοινωνικής στάθμευσης (στάθμευση σε ράμπες ΑμεΑ, Ρ-71, Ρ-72), καθώς και σε περιπτώσεις για τις οποίες έχουν εκδοθεί σχετικές αποφάσεις από δικαστικές αρχές.

Η επιστροφή των πινακίδων θα γίνεται μετά την καταβολή του προστίμου και με την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών (άδεια κυκλοφορίας, ασφαλιστήριο συμβόλαιο, αστυνομική ταυτότητα ή θεωρημένη εξουσιοδότηση στην περίπτωση που θα τις παραλάβει τρίτος), από τα γραφεία της Δημοτικής Αστυνομίας του Δήμου Αθηναίων (Αγ. Κωνσταντίνου 14, 1ος όροφος), από τις 09.00 το πρωί έως τις 15.00 το απόγευμα.

Ειδήσεις σήμερα:

Αχαΐα: Ανατροπή με το θάνατο του άνδρα που βγήκε για μανιτάρια

Κίναρος - κυρά Ρηνιώ: δεν με φοβίζουν τα τουρκικά αεροπλάνα (βίντεο)

Στις ΗΠΑ κατασχέθηκε φαιντανύλη αρκετή για να σκοτώσει όλους τους Αμερικανούς