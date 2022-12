Πολιτική

Οικονόμου για “Market pass”: Ο ΣΥΡΙΖΑ θα το ψηφίσει ή θα αποτελέσει εθνική εξαίρεση;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σφοδρή επίθεση στην αντιπολίτευση από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τι ανέφερε για το "Market Pass".





«Η συζήτηση για τον προϋπολογισμό αποκάλυψε ολοφάνερα το χάσμα που τέμνει το πολιτικό στερέωμα στην Ελλάδα», ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου ξεκινώντας την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών.

«Από τη μια έχουμε μια αντιπολίτευση που για μια ακόμα φορά αναλώθηκε σε μακρόσυρτες θεωρητικολογίες και σε ουρανομήκεις κραυγές επί παντός επιστητού. Μια αντιπολίτευση που αντιμετωπίζει τα μεγάλα εθνικά, οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα χωρίς καμιά ενσυναίσθηση και κατανόηση των πρακτικών καθημερινών διαστάσεων των προβλημάτων αυτών», τόνισε και συμπλήρωσε ότι «με απερισκεψία δεν ψηφίζει ούτε τις δαπάνες για την άμυνα της πατρίδας».

Αντέτεινε ότι «από την άλλη η κυβέρνηση για μια ακόμα φορά απέδειξε ότι γνωρίζει, κατανοεί και συναισθάνεται τα προβλήματα των πολιτών. Απέδειξε ότι παλεύει με πράξεις νυχθημερόν για να δώσει πρακτικές λύσεις, να ενισχύσει άμεσα αλλά και ουσιαστικά τους πολίτες και να προσφέρει ανακούφιση από την ακρίβεια. Μια κυβέρνηση που μεριμνά για την άμυνα της Ελλάδος μέσω της διπλωματικής αλλά και της στρατιωτικής μας θωράκισης.

Μια κυβέρνηση που σέβεται και ενισχύει τη δικαιοσύνη ώστε να έχουμε ένα ισχυρό κράτος δικαίου. Μια κυβέρνηση που αναγνωρίζει τα λάθη και τις αστοχίες της, που εντοπίζει αδυναμίες και με σεβασμό στον πολίτη προσπαθεί πάντοτε για το καλύτερο».

Υπογράμμισε ότι «η δομική τομή του πολιτικού μας φάσματος, του πολιτικού μας συστήματος είναι από τη μια η πράξη κι ο πραγματισμός και από την άλλη, η θεωρητικολογία αλλά και η οξύτητα». Ανέφερε επίσης ότι τρανή απόδειξη όλων αυτών είναι όσα θα αναδείκνυε στη συνέχεια για την κάρτα αγορά, για το ενιαίο σχέδιο ενίσχυσης της νεανικής στέγασης που ψηφίστηκε χθες στη Βουλή και για την ενίσχυση του ΕΣΥ.

Επεσήμανε ότι η κυβέρνηση με μέσα άμεσης ανταπόκρισης, με πρακτικές και λειτουργικές λύσεις, με έγνοια για τον πολίτη αποδεικνύει ότι είναι εδώ για να προσφέρει μετρήσιμα αποτελέσματα ώστε να βελτιώνεται η καθημερινότητα και να γινόμαστε καλύτεροι μέρα με τη μέρα. «Δεν τρέφουμε ψευδαισθήσεις και δεν έχουμε παροξυσμό τοξικότητας. Παλεύουμε για να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία και τους ανθρώπους», είπε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στην απόφαση του Συμβουλίου των υπουργών Ενέργειας είπε ότι «η συμφωνία των υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την επιβολή πλαφόν στη χονδρική τιμή φυσικού αερίου, την υιοθέτηση ουσιαστικά ενός μηχανισμού διόρθωσης της αγοράς, προσθέτει ένα σημαντικό εργαλείο για την προστασία των οικονομιών και των επιχειρήσεων στην ΕΕ».

Τόνισε ότι «Η τελική αυτή συμφωνία συνιστά δικαίωση για τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και καταγράφει άλλη μία διάκριση για την πατρίδα μας. Είναι ένα ακόμη ανάμεσα στα πολλά γεγονότα της προηγούμενης περιόδου που καταδεικνύει ότι η χώρα μας έπαψε να είναι πηγή προβλημάτων και μετεξελίχθηκε σε χώρα που παράγει λειτουργικές, πρωτότυπες και εφαρμόσιμες λύσεις σε μια σειρά από προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η χώρα μας έγινε χώρα που αποτελεί μέρος των λύσεων και όχι των προβλημάτων».

Πρόσθεσε ότι το συμπέρασμα είναι ξεκάθαρο: η Ελλάδα έχει ανατρέψει την αρνητική εικόνα του πρόσφατου παρελθόντος, απέκτησε φωνή που ακούγεται από εταίρους και συμμάχους, ενίσχυσε το διεθνές κύρος της και εμπέδωσε μια νέα, αναβαθμισμένη εικόνα στην ευρωπαϊκή και την παγκόσμια σκηνή. Από αυτή την αναβάθμιση η χώρα μας βγαίνει πολλαπλά κερδισμένη, στην εξωτερική πολιτική, την εθνική άμυνα, στις επενδύσεις, στον τουρισμό.

«Για μια ακόμη φορά αποδεικνύεται ότι τα τελευταία τρία χρόνια η Ελλάδα υπήρξε πρωτοπόρος στην ανάπτυξη και την προώθηση συγκεκριμένων θέσεων, προτάσεων και ιδεών για την υπέρβαση κοινών ευρωπαϊκών προβλημάτων», είπε ο κ. Οικονόμου και αναφέρθηκε σε σειρά πρωτοβουλιών του πρωθυπουργού, εισηγήσεις του αναφορικά με τη δυνατότητα κοινού δανεισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο που μετουσιώθηκε στη δημιουργία του Ταμείου Ανάκαμψης, τις εξαιρέσεις από τους κανόνες κρατικών ενισχύσεων για την άμεση στήριξη επιχειρήσεων, το ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό, τη λειτουργία μηχανισμού ανάκτησης υπερεσόδων των εταιρειών ενέργειας, που έγινε και ευρωπαϊκός κανονισμός αλλά και την επιβολή πλαφόν στην ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου, που θα είναι πλέον σύντομα εφαρμόσιμη.

Ο κ. Οικονόμου αναφέρθηκε στη συνέχεια στην κάρτα αγοράς (market pass) επισημαίνοντας ότι υπήρχε από την αρχή της ενεργειακής κρίσης δέσμευση της κυβέρνησης για στήριξη της κοινωνίας απέναντι στην εισαγόμενη ακρίβεια. Ότι η κυβέρνηση θα εξαντλεί κάθε διαθέσιμο ευρώ χωρίς να παραβιάζει τα δημοσιονομικά περιθώρια.

Εξήγησε ότι μετά την έκτακτη φορολόγηση των διυλιστηρίων που αποφέρει σημαντικά έσοδα στο Δημόσιο, αυτά θα διατεθούν για την άμεση ενίσχυση περίπου 8,5 εκατομμυρίων δικαιούχων για την προμήθεια βασικών καταναλωτικών αγαθών.

«Ο πρωθυπουργός παίρνει από τους λίγους και μοιράζει στην κοινωνία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι η σχετική τροπολογία με την οποία θεσπίζεται η κάρτα αγοράς κατατέθηκε χθες στη Βουλή και αναμένεται να συζητηθεί και να ψηφιστεί σήμερα και έθεσε το ερώτημα αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα ψηφίσει τη στήριξη των πολιτών ή θα αποτελέσει εθνική εξαίρεση από σημαντικές προσπάθειες που αφορούν την κοινωνία και την πατρίδα.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος αναφέρθηκε ακολούθως στην καταβολή εκτάκτων ενισχύσεων στους πιο ευάλωτους πολίτες. Είπε ότι ξεκίνησε χθες και ολοκληρώνεται σήμερα η πίστωση της έκτακτης ενίσχυσης για τις γιορτές σε 2,4 εκατομμύρια ευάλωτους πολίτες.

Ειδικότερα, χορηγείται:

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση 250 ευρώ σε 947.560 ευάλωτους συνταξιούχους, σε 139.893 δικαιούχους αναπηρικού επιδόματος και σε 32.895 δικαιούχους επιδόματος ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Διπλή δόση για τον Δεκέμβριο του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος σε 224.938 δικαιούχους

Μιάμιση επιπλέον μηνιαία δόση επιδόματος παιδιού σε 820.047 δικαιούχους οικογενειακού επιδόματος παιδιών.

Παράλληλα, συνεχίζεται η καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 250 ευρώ (διαδικασία που ξεκίνησε την προηγούμενη εβδομάδα με το άνοιγμα της πλατφόρμας της ΔΥΠΑ) σε μη επιδοτούμενους μακροχρόνια ανέργους που έχουν συμπληρώσει 12-24 μήνες συνεχόμενης ανεργίας.

Επίσης, σήμερα 865.000 πολίτες που υπέβαλαν αίτηση για το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης να δουν στους λογαριασμούς τους μέρος τους επιδόματος. Θα πιστωθούν 190 εκατ. ευρώ, από τα 300 εκατ. ευρώ που έχουν συνολικά προϋπολογιστεί».

Ο κ. Οικονόμου ασχολήθηκε έπειτα με μια θεσμική παρέμβαση αναφερόμενος στη μεταρρύθμιση που ψηφίστηκε χθες και αφορά τη στεγαστική πολιτική για τους νέους. «Πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση που δρομολογεί μια νέα στεγαστική πολιτική», είπε.

Το κόστος της παρέμβασης προσεγγίζει το 1,8 δισεκ ευρώ και καλύπτει περίπου 137.000 δικαιούχους, τόνισε και αναφέρθηκε αναλυτικά στους τέσσερις άξονες του προγράμματος.

Ολοκληρώνοντας την εισαγωγική τοποθέτησή του αναφέρθηκε στο νομοσχέδιο του υπουργείου Υγείας «Ολοκληρωμένο Σύστημα Παροχής Ανακουφιστικής Φροντίδας», που συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής.

Όπως είπε, σκοπός είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος για την παροχή ανακουφιστικής φροντίδας και η σύσταση Εθνικού Μητρώου ασθενών ανακουφιστικής φροντίδας υγείας, ώστε συνδυαστικά με τις υφιστάμενες δομές του ΕΣΥ να καλύπτονται με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο οι εξειδικευμένες ανάγκες αυτών των ασθενών και των οικογενειών τους. Επίσης βασικός στόχος είναι η διασφάλιση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων που πάσχουν από απειλητικές για τη ζωή ασθένειες, μέσω της πρόληψης και της ανακούφισης του πόνου και άλλων σωματικών, ψυχοκοινωνικών και πνευματικών προβλημάτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Αχαΐα: Ανατροπή με το θάνατο του άνδρα που βγήκε για μανιτάρια

Κίναρος - κυρά Ρηνιώ: δεν με φοβίζουν τα τουρκικά αεροπλάνα (βίντεο)

Στις ΗΠΑ κατασχέθηκε φαιντανύλη αρκετή για να σκοτώσει όλους τους Αμερικανούς