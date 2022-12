Παράξενα

Σκότωσε τον πατριό της αφού βρήκε γυμνές φωτογραφίες της στον υπολογιστή του!

H 39χρονη σχεδιάστρια ανακάλυψε το σοκαριστικό μυστικό ενώ καθάριζε το σπίτι του άρρωστου άνδρα.



Η Αμερικανίδα διακοσμήτρια Τζέιντ Τζανκς κρίθηκε ένοχη εχθές, Τετάρτη, για τη δολοφονία του πρώην πατριού της, ο οποίος φέρεται να διατηρούσε γυμνές φωτογραφίες της στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του.

Το σώμα τον ενόρκων του δικαστηρίου της πόλης Βίστα στην Καλιφόρνια καταδίκασε την 39χρονη γυναίκα για τον φόνο του 64χρονου Τόμας Μέριμαν μετά από μία ημέρα διαβουλεύσεων, παρόλο που η ίδια επέμεινε ως το τέλος για την αθωότητά της.Η Τζανκς υποστήριζε ότι ο θάνατος του Μέριμαν στις 31 Δεκεμβρίου του 2020 ήταν αποτέλεσμα της επιβαρυμένης υγείας του και κακής χρήσης φαρμάκων και όχι δικών της ενεργειών. Η ίδια παραδέχτηκε ωστόσο ότι είχε ανακαλύψει περισσότερες από 100 γυμνές φωτογραφίες της στον υπολογιστή του 64χρονου άνδρα, κάτι που της είχε προκαλέσει φρίκη.

«Δεν πρόκειται για ατύχημα, αλλά για φόνο εκ προμελέτης» είπε ο εισαγγελέας Χόρχε ντελ Πορτίγιο κατά τη διάρκεια της δίκης, με τα επιχειρήματα της κατηγορούσας αρχής τελικά να τους πείθουν ότι η 39χρονη νάρκωσε και, κατόπιν, προκάλεσε με κάποιον τρόπο ασφυξία στον Μέριμαν.Οι επίμαχες φωτογραφίες της Τζανκς είχαν ληφθεί πριν από μία δεκαετία από την ίδια και τον τότε σύντροφό της. Δεν είναι σαφές πώς ο 64χρονος άνδρας απέκτησε πρόσβαση στα προσωπικά της αρχεία. Σύμφωνα με τοπικά δημοσιεύματα, στη δίκη αποκαλύφθηκε ότι ο 64χρονος (που διατηρούσε καλές σχέσεις με τη θετή του κόρη παρότι είχε χωρίσει με τη μητέρα της) είχε βάλει ως... screen saver στον η/υ του μια από τις γυμνές φωτογραφίες της 39χρονης!

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη, η Τζανκς ανακάλυψε το μυστικό του πρώην πατριού της ενώ καθάριζε το σπίτι του μετά από νοσηλεία του στο νοσοκομείο. Η κατηγορούσα αρχή παρουσίασε μηνύματα της 39χρονης σε άλλα πρόσωπα, όπου έλεγε ότι θα χορηγούσε υψηλότερη δόση φαρμάκων. «Ετοιμάζομαι να κοπανήσω το κεφάλι του με το που θα ξυπνήσει», έγραφε σε ένα άλλο γραπτό μήνυμα. Δύο μάρτυρες κατέθεσαν ότι η γυναίκα τους είχε ομολογήσει την πράξη της, σύμφωνα με το protothema.gr.

Μετά την ανακοίνωση της ετυμηγορίας για την υπόθεση που έχει σοκάρει την Καλιφόρνια, ο δικηγόρος της Τζανκς, Μαρκ Κάρλος, επανέλαβε ότι «δεν υπάρχει η παραμικρή απόδειξη» ότι η εντολέας του στραγγάλισε τον άνδρα, η σορός του οποίου βρέθηκε κάτω από έναν σωρό από χαρτόκουτα στο δρομάκι μπροστά από το σπίτι του στις 2 Ιανουαρίου του 2021. Κατά τη διάρκεια της δίκης, ο Κάρλος είχε χαρακτηρίσει το θύμα «διαταραγμένο άτομο» που είχε αναπτύξει αρρωστημένα αισθήματα για τη θετή του κόρη.

