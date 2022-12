Ο Σούνακ ρώτησε άστεγο αν είναι επιχειρηματίας (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σφοδρή κριτική στον Βρετανό Πρωθυπουργό που ρώτησε άστεγο αν θέλει να ασχοληθεί με τον χρηματοοικονομικό κλάδο.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Ρίσι Σούνακ επικρίθηκε δριμύτατα σήμερα επειδή φάνηκε να μην έχει καμία επαφή με τον απλό κόσμο, καθώς ρώτησε έναν άστεγο, σε μια φιλανθρωπική εκδήλωση, αν είναι επιχειρηματίας και θέλει να ασχοληθεί με τον χρηματοοικονομικό κλάδο.

Ο Σούνακ, πρώην στέλεχος της τράπεζας Goldman Sachs και ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στη Βρετανία, σερβίριζε πρωινό σε ένα καταφύγιο αστέγων στο Λονδίνο, την Παρασκευή, όταν έπιασε κουβέντα με έναν άνδρα που είπε ότι ονομάζεται Ντιν.

«Εργάζεστε σε επιχειρήσεις;» ακούστηκε να ρωτά ο πρωθυπουργός, δίνοντάς του ένα πιάτο με λουκάνικα, τοστ και αυγά.

"Are you sorting the economy out?"



"That's exactly what I'm trying to do," Rishi Sunak responds to a homeless man at a London shelter today while serving him breakfast



The PM says the government has pledged £2 billion to tackle homelessness and rough sleeping over three years pic.twitter.com/cQNcyeNeqh