Γαλλία: Θρήνος για 22χρονο ποδοσφαιριστή

Νεκρός από πυροβολισμούς έπεσε νεαρός ποδοσφαιριστής που δέχθηκε σφαίρες στην Παρασκευή.

Η Ομπάνι, ομάδα της γαλλικής Γ΄ Εθνικής (3ος όμιλος), θρηνεί τον θάνατο του 22χρονου επιθετικού της Αντέλ Σαντάνα Μεντί, ο οποίος πυροβολήθηκε τη νύχτα μεταξύ Παρασκευής και Σαββάτου στο 14ο διαμέρισμα της Μασσαλίας, όπως αναφέρει ο γαλλικός Τύπος.

Ο νεαρός Γάλλος ποδοσφαιριστής είχε περάσει από το προπονητικό κέντρο της Ολιμπίκ Μαρσέιγ, πριν κατευθυνθεί στην Αγγλία και στη συνέχεια στις Κοτ Μπλε Μαρινιάν και καταλήξει στην Ομπάνι το περασμένο καλοκαίρι.

«Θα αφήσει ένα μεγάλο κενό και θα παραμείνει για πάντα ένας από εμάς. Όλες μας οι σκέψεις και τα συλλυπητήρια πάνε στην οικογένειά του», ανέφερε στη δήλωσή της η Ομπάνι στα επίσημα μέσα κοινωνικής δικτύωσής της.

