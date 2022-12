Κοινωνία

Τροχαία: Πέντε νεκροί μέσα σε λίγες ώρες

Τραγικός είναι ο απολογισμός από τρια θανατηφόρα τροχαία που σημειώθηκαν μέσα σε λίγες ώρες.



Τρεις νέοι άνθρωποι έχασαν την ζωή τους σε δυο τροχαία δυστυχήματα τα ξημερώματα σε Αθήνα και Μυτιλήνη

Συγκεκριμένα, στην Αθήνα τα τροχαίο δυστύχημα με δύο νεκρούς σημειώθηκε στη λεωφόρο Κηφισίας, στο φανάρι του Υγεία.

Το μηχανάκι με επιβαίνοντες ένα ζευγάρι προσέκρουσε με σφοδρότητα στο φανάρι της ανόδου, όταν κάτω από άγνωστες συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχό του.

Νεκρός είναι ο 27χρονος οδηγός της μηχανής και η συνοδηγός του.

Προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί η Τροχαία.

Σχεδόν την ίδια ώρα, ακόμα ένα θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 24χρονο σημειώθηκε στην περιοχή Παγανή, στην Μυτιλήνη.

Ο άτυχος νέος βρέθηκε απανθρακωμένος μέσα στο όχημα, καθώς το ΙΧ άρπαξε φωτιά μετά την πρόσκρουση σε κράσπεδο.

Στο τροχαίο τραυματίστηκε σοβαρά και ένας 17χρονος, οποίος ήταν συνοδηγός και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Μυτιλήνης όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένος.

Οι 5 πυροσβέστες που με δύο οχήματα έφτασαν άμεσα στην περιοχή, προχώρησαν σε κατάσβεση της φωτιάς, βρήκαν όμως απανθρακωμένο τον 24χρονο που βρισκόταν στην θέση του οδηγού.