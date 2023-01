Υγεία - Περιβάλλον

Κλιματική αλλαγή: Χάσαμε το 1/3 του φετινού χειμώνα στην Ευρώπη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κίνδυνοι για έλλειψη νερού το καλοκαίρι. Πότε αναμένεται να έρθει το πρώτο κύμα ψύχους στη χώρα μας.

Για πρωτοφανή κλιματική αποσταθεροποίηση κάνουν λόγο οι επιστήμονες, με το καλοκαίρι στη μέση του χειμώνα να δημιουργεί καλή διάθεση αλλά και απορία.

Είναι ενδεικτικό ότι την ίδια ώρα που οι Αμερικανοί προσπαθούσαν να απομακρύνουν το χιόνι, οι Ευρωπαίοι από το βορρά ως το νότο έκαναν ηλιοθεραπεία με 20 βαθμούς Κελσίου. Επί έναν μήνα οι θερμοκρασίες στο σύνολο της Ευρώπης παραμένουν σε αδικαιολόγητα για την εποχή υψηλά επίπεδα.

Ενδεικτικά, στη Γερμανία 13 θερμοκρασιακά ρεκόρ έσπασαν. Τα μεσάνυχτα της 1ης Ιανουαρίου το θερμόμετρο έδειχνε 19,2 βαθμούς Κελσίου. Στην δοκιμαζόμενη Ουκρανία κάποιοι μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν 20 βαθμούς Κελσίου. Στην Ελλάδα, τα Χριστούγεννα ο καιρός ήταν ανοιξιάτικος, με 3-4 βαθμούς πάνω από τις μέγιστες υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή.

«Όλο το κλιματικό σύστημα του πλανήτη είναι διαταραγμένο. Τα τελευταία 30-40 χρόνια έχει διαταραχθεί πάρα πολύ. Το ακραίο είναι η καλοκαιρία τώρα. Δηλαδή όταν χάνεται ένας χειμώνας ουσιαστικά έχουμε χάσει το 1/3 του χειμώνα του κρύου» λέει χαρακτηριστικά ο Γενικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηνών και καθηγητής Φυσικής της Ατμόσφαιρας Χρήστος Ζερεφός. «Είναι ανησυχητικά – προφανώς μπαίνουμε σε κάποια αποσταθεροποίηση του κλίματος και πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να σταματήσουμε αυτή τη διαδρομή προς το άγνωστο» σημειώνει ο διευθυντής Ερευνών του Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγοβάρδος.

Όπως παρατηρούν οι ειδικοί, στα βουνά η χιονοκάλυψη δεν υπερβαίνει το 0,1%, ενώ κανονικά αυτή την εποχή έπρεπε να είναι πάνω από το 10%. Η έλλειψη βροχής και χιονιού θα οδηγήσει πιθανά σε έλλειψη νερού τους θερινούς μήνες. «Αυτό το οποίο προβληματίζει είναι ότι ο χειμώνας είναι η εποχή που περιμένουμε και τις βροχοπτώσεις αλλά και τα χιόνια. Πρόκειται για την “αποθήκη του νερού” και ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, ιδίως το καλοκαίρι» επισημαίνει ο Διευθυντής Ερευνών στο ΕΙΠΒΑ-Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Νίκος Μιχαλόπουλος.

Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το πρώτο κύμα ψύχους πιθανώς θα έρθουν το δεύτερο δεκαήμερο του Ιανουαρίου.

Πηγή: ert.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Εθνική οδός: Καραμπόλα 6 αυτοκινήτων στον Αυλώνα (εικόνες)

Αίγυπτος: σαρκοφάγος που πουλήθηκε παράνομα στο εξωτερικό επέστρεψε στο Κάιρο (βίντεο)

Κορονοϊός - Κίνα: Η ΕΕ συγκαλεί τον μηχανισμό αντιμετώπισης κρίσεων - Στο “τραπέζι” νέα μέτρα