Πόλεμος στη Συρία: πιθανή η συνάντηση Ερντογάν - Άσαντ

O Ερντογάν αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησής του με τον "'ασπονδο" φίλο του.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σήμερα πως μπορεί να συναντηθεί με τον Μπασάρ αλ Άσαντ της Συρίας στο πλαίσιο μιας νέας ειρηνευτικής διαδικασίας, μετά τη συνάντηση των υπουργών Άμυνας των δύο χωρών στις πιο υψηλού επιπέδου συνομιλίες ανάμεσα στην Άγκυρα και την κυβέρνηση της Δαμασκού αφότου ξέσπασε ο πόλεμος στη Συρία το 2011.

Σε μια ομιλία στην Άγκυρα, ο Ερντογάν είπε πως το επόμενο βήμα, μετά τις συνομιλίες ορόσημο μεταξύ των υπουργών Άμυνας στη Μόσχα, θα ήταν μια τριμερής συνάντηση των υπουργών Εξωτερικών της Τουρκίας, της Ρωσίας και της Συρίας, προκειμένου να αναπτύξουν περαιτέρω τις επαφές.

"Ξεκινήσαμε μια διαδικασία ως Ρωσία-Τουρκία-Συρία", είπε ο Ερντογάν. "Θα φέρουμε μαζί τους υπουργούς Εξωτερικών μας και στη συνέχεια, ανάλογα με τις εξελίξεις, θα έρθουμε μαζί ως ηγέτες".

Η Τουρκία έχει υπάρξει ο κύριος υποστηρικτής της αντιπολίτευσης της Συρίας για περισσότερα από δέκα χρόνια πολέμου, ενώ η Ρωσία έχει υποστηρίξει τη συριακή κυβέρνηση.

Η σύγκρουση, που έχει προκαλέσει τον θάνατο εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, τον εκτοπισμό εκατομμυρίων άλλων και την ανάμιξη περιφερειακών και παγκόσμιων δυνάμεων, έχει μπει στη δεύτερη δεκαετία της, αν και οι μάχες διεξάγονται με χαμηλότερη ένταση σε σχέση με προηγούμενα χρόνια.

Με την υποστήριξη της Ρωσίας και του Ιράν, η κυβέρνηση Άσαντ ανέκτησε το μεγαλύτερο μέρος της συριακής επικράτειας. Μαχητές της υποστηριζόμενης από την Τουρκία αντιπολίτευσης εξακολουθούν να ελέγχουν έναν θύλακα στα βορειοδυτικά, και Κούρδοι μαχητές υποστηριζόμενοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες ελέγχουν επίσης έδαφος κοντά στα σύνορα με την Τουρκία.

Τούρκος αξιωματούχος δήλωσε πως ο Τούρκος και ο Σύρος υπουργός Άμυνας συναντήθηκαν στη Μόσχα στις 28 Δεκεμβρίου, με τα θέματα της μετανάστευσης και των Κούρδων μαχητών να βρίσκονται στην ατζέντα.

Μια επαναπροσέγγιση Τουρκίας-Συρίας έμοιαζε αδιανόητη νωρίτερα στη σύγκρουση και η αντιπολίτευση της Συρίας έχει καλέσει την Τουρκία να επαναβεβαιώσει την υποστήριξή της. Η Άγκυρα θέλησε να καθησυχάσει την αντιπολίτευση, με τον υπουργό Άμυνας Χουλουσί Ακάρ να λέει πως η Τουρκία δεν θα κάνει οποιοδήποτε βήμα που θα μπορούσε να τους προκαλέσει προβλήματα.

