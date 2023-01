Πολιτισμός

Γλυπτά του Παρθενώνα – ΣΥΡΙΖΑ: Διαφάνεια στις ενέργειες της διεκδίκησης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Διαφάνεια στη διαχείριση και τις ενέργειες για τη διεκδίκηση και την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα ζητεί η τομεάρχης Πολιτισμού του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα ζητήσει την άμεση σύγκληση της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων, για το ζήτημα της διεκδίκησης και επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενών, σημειώνει σε δήλωσή της η τομεάρχης Πολιτισμού του κόμματος, Σία Αναγνωστοπούλου, υπογραμμίζοντας ότι «εμείς, σε αντίθεση με την κυβέρνηση, δεν λειτουργούμε ούτε παρασκηνιακά, ούτε αντιθεσμικά».

Τονίζει ότι στην Επιτροπή «οφείλει η κυβέρνηση και να ενημερώσει για λόγους διαφάνειας, λογοδοσίας και υποχρέωσης απέναντι στον εθνικό στόχο όλα τα κόμματα της Βουλής, για τους χειρισμούς και τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί μέχρι σήμερα στο μείζον ζήτημα της διεκδίκησης και επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα».

Η κ. Αναγνωστοπούλου σημειώνει ότι «δεν ήταν η Αξιωματική Αντιπολίτευση που αποκάλυψε ότι στην υπόθεση των Γλυπτών του Παρθενώνα η κυβέρνηση ακολούθησε την οδό των μυστικών διαβουλεύσεων του πρωθυπουργού και κορυφαίων υπουργών, με τον Τζορτζ Όσμπορν, πρόεδρο του Βρετανικού Μουσείου, αλλά το αποκλειστικό άρθρο στις 3/12 του κ. Ανδριτσόπουλου στα ‘'ΝΕΑ''».

Τονίζει ότι «το άρθρο δεν διαψεύσθηκε ποτέ επισήμως, όπως δεν διαψεύστηκε και το σενάριο ίδρυσης παραρτήματος του Βρετανικού Μουσείου στην Αθήνα με τα Γλυπτά(!) που ακολούθησε λίγο αργότερα». Προσθέτει δε ότι «έκτοτε και ενώ με ένα μπαράζ δημοσιευμάτων σε Bloomberg, Telegraph, Guardian κ.λπ. περιγράφονται με θολό τρόπο, σημεία μιας συμφωνίας που παραπέμπει σε άκρως επικίνδυνες λύσεις για τα συμφέροντα της χώρας, το ΥΠΠΟΑ τηρεί σιγήν ιχθύος και μόλις εχθές εμφανίζεται με ανακοίνωση για να αντιδράσει μόνο στις αιτιάσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης».

Ειδήσεις σήμερα:

Θεοφάνια: Στο νοσοκομείο νεαρός που βούτηξε για τον Σταυρό

Αγρίνιο: Πέθανε ξαφνικά ο Γιώργος Νικολόπουλος που είχε βιώσει δύο τραγωδίες

Θεοφάνια στην Κωνσταντινούπολη με τον Βαρθολομαίο έκανε ο Νίκος Ανδρουλάκης