United Cup: Σάκκαρη και Σακελλαρίδης ηττήθηκαν

Η Ελλάδα βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο στα ημιτελικά του United Cup στο Σίδνεϊ, απέναντι στην Ιταλία.

Σε έναν συγκλονιστικό αγώνα στο United Cup στο Σίδνεϊ, που διήρκησε 3 ώρες και 17 λεπτά, η Μαρία Σάκκαρη «λύγισε» με 6-3, 6-7(4), 7-5 από την ανώτερη Μαρτίνα Τρεβιζάν, η οποία χάρισε τη νίκη στην Ιταλία στην πρώτη μονομαχία της με την Ελλάδα.

Το Σάββατο (7/1) ρίχνεται στη «μάχη» ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που θα αντιμετωπίσει τον Ματέο Μπερετίνι.

INCREDIBILE!!! ????@MartinaTrevisa3 outlasts Maria Sakkari in an EPIC three-set battle to put Italy at a 1-0 lead against Greece#UnitedCup pic.twitter.com/6KttFeVCWG — United Cup (@UnitedCupTennis) January 6, 2023

Η Τρεβιζάν μπήκε δυνατά στον αγώνα, «έσπασε» τα σερβίς της Σάκκαρη και χωρίς άγχος πήρε το πρώτο σετ, με 6-3. Στο δεύτερο σετ η Σάκκαρη ανέβασε στροφές, πίεσε και στο tie break ισοφάρισε σε 1-1.

Ωστόσο στο τρίτο σετ, η 29χρονη Ιταλίδα τενίστρια εκμεταλλεύτηκε τα πολλά αβίαστα λάθη της Σάκκαρη, αλλά και το σερβις της Ελληνίδας, κόβοντας πρώτη το νήμα του τερματισμού με 7-5.

Δεύτερη ήττα για την Ελλάδα

Στην συνέχεια, ο 18χρονος Στέφανος Σακελλαρίδης «υποκλίθηκε» στην ανωτερότητα του Λορέντζο Μουζέτι και πλέον η Ελλάδα βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο (0-2) στα ημιτελικά του United Cup στο Σίδνεϊ, απέναντι στην Ιταλία, η οποία χρειάζεται ακόμη μία νίκη για την πρόκρισή της στον τελικό.

O 20χρονος και Νο23 της παγκόσμιας κατάταξης επικράτησε άνετα με 6-1, 6-1 του Έλληνα τενίστα (Νο803) και αύριο (7/1) η Ιταλία θα έχει τρεις ευκαιρίες για να «αρπάξει» από την «γαλανόλευκη» το «εισιτήριο» για τη μάχη του τίτλου.

Musetti on the march ???>?



Italy are in command with 6-1 fired onto the scoreboard#UnitedCup | @Lorenzo1Musetti pic.twitter.com/J9YSN9GU1o — United Cup (@UnitedCupTennis) January 6, 2023

Για να παραμείνει «ζωντανή» η ελληνική ομάδα θα πρέπει αύριο (7/1, 8:00πμ) ο Στέφανος Τσιτσιπάς (Νο4) να κάμψει την αντίσταση του Ματέο Μπερετίνι (Νο16) και στη συνέχεια η Δέσποινα Παπαμιχαήλ (Νο158) να ισοφαρίσει τη σειρά σε 2-2, απέναντι στην Λουτσία Μπροντζέτι (Νο54), προκειμένου η «γαλανόλευκη» να διεκδικήσει την ανατροπή στο μεικτό διπλό.

